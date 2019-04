Uppgifter: Muslimska självmordsbombare när minst 156 människor mördades i terrorattacker på Sri Lanka

SRI LANKA Under påskdagsfirandet skedde explosioner – nära inpå varandra tidsmässigt – vid sex hotell och kyrkor i Sri Lanka. Två ytterligare explosioner gick av någon timme senare. Över 156 människor har dödats och 500 rapporteras skadade enligt Daily Mail i vad som är det värsta terrorattentatet i världen utanför krigszoner på lång tid. Två muslimska självmordsbombare, Zahran Hashim och Abu Mohammed, har identifierats.

Minst 156 mördades under påskdagen när åtta bomber sprängdes runt om i Sri Lanka. Olika uppgifter om hur många som skadats cirkulerar men enligt bland annat Daily Mail rör det sig om 500 personer. Dödssiffran förväntas stiga ytterligare då människor förts till sjukhus för vård av svåra skador.

Vid två av attackerna misstänks självmordsbombare ha använts för att föra in bomben och utlösa den, enligt källor.

Enligt CNN är de två självmordsbombarna identifierade och är två muslimska män – Zahran Hashim och Abu Mohammed.

#NewsAlert – At least 2 blasts carried out by suicide bombers. Suicide bombers behind attact at Shangri La Hotel and Batticaloa Church. The suicide bombers has been identified as Zahran Hashim and Abu Mohammed. #SriLankaTerrorAttack | Details by @Zakka_Jacob pic.twitter.com/ZX8Vp2lCXT

— News18 (@CNNnews18) April 21, 2019