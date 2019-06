Uppgifter om Fagerstavåldtäkten: Pojken våldtogs inne på Fagerstahallen

FAGERSTA Under måndagen våldtogs en minderårig pojke uppger polisen i Västmanland. Pojken, som är elev på Brinellskolan, våldtogs av tre män inne på Fagerstahallen under eftermiddagen, enligt uppgifter till Nyheter Idag. Gärningsmännen var under onsdagen fortfarande på fri fot.

På måndagskvällen larmades polisen om att en minderårig pojke våldtagits av tre maskerade gärningsmän i Fagersta.

Enligt uppgifter till Nyheter Idag skedde det sexuella övergreppet, som kan likställas med våldtäkt, inne på Fagerstahallen under eftermiddagen. Fagerstahallen ligger inne i centrala Fagersta och har bland annat en simanläggning och en idrottshall.

Brottsoffret är enligt uppgifter elev på Brinellskolan, det lokala gymnasiet i Fagersta.

På sin hemsida skriver polisen:

En kille under 18 år har anmält att den utsatts för en våldtäkt. Gärningsmannen är okänd. Brottet ska ha skett i Lpo Norra Västmanland på eftermiddagen den 4/6. Händelsen rubriceras som grov våldtäkt.

Polisen arbetar bland annat med förhör och teknisk undersökning. Med anledning av målsägandes ålder och utredningsläget lämnar polisen inga övriga detaljer kring händelsen.

Det inträffade utreds som grov våldtäkt. Det finns inga uppgifter om att någon har gripits.