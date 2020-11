Uppgifter: Terroristattack vid judisk synagoga i Wien

ÖSTERRIKE En synagoga i Wien attackerades på måndagskvällen. En självmordsbombare uppges ha sprängt sig själv, det har varit skottlossning. En person är bekräftat avliden av Wienpolisen vid 22.30 på måndagskvällen.

Flera människor har skadats inne i centrala Wien under måndagskvällen nära Schwedenplatz. Skottlossningen utbröt vid 20-tiden. Åtminstone en person uppges vara död enligt tidningen Falter som hänvisar till inrikesdepartementet.

Ett kvinnligt vittne uppger till ORF att det först kom en hög smäll. Därefter hördes skottlossning.

En polis uppges ha blivit skottskadad allvarligt under skottlossningen, enligt Kronen Zeitung.

Österrikes inrikesminister säger till Jerusalem Post att man utreder händelserna under måndagskvällen som en terroristattack.

Wienpolisen har inlett en stor polisinsats i centrala Wien meddelar man på Twitter.

Vid 22.30 bekräftar Wienpolisen att en person avlidit. Flera är allvarligt skadade.

En misstänkt har skjutits och dödats av polisen.

Under kvällen har det varit attacker, skjutningar, på sex olika platser i centrala Wien.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020