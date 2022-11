Uppgifter: Ukrainsk missil dödade 2 i Polen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklagar Ryssland för att ligga bakom missilen som dödade två personer i i Przewodów nära Polens gräns mot Ukraina. Men på onsdagen uppger flera amerikanska källor att det i själva verket var en ukrainsk luftvärnsmissil som slog ned på Natolandet Polens territorium.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklagade på tisdagen Ryssland för att ligga bakom den missil som dödade två personer i Przewodów nära Polens gräns mot Ukraina.

– Träffa Nato-territorium med missiler… det är en rysk missilattack på den kollektiva säkerheten! Det är en riktigt betydande eskalering. Handling krävs, säger Zelenskyj enligt The Hill.

Men på onsdag förmiddag var det ännu oklart vems missil som slog ned på Nato-medlemmen Polens territorium. Polens president Andrzej Duda säger att missilen ”förmodligen” har producerats i Ryssland, men tillade att det ännu inte har verifierats, rapporterar AP News.

– Vi agerar med lugn. Det här är en svår situation, säger Duda

USA:s president Joe Biden säger att det är ”osannolikt” att missilen avfyrades från Ryssland.

– Det finns preliminär information som bestrider det. Jag vill inte säga det förrän vi utrett fullständigt. Men det är osannolikt i projektilbanans sinnen (sic) att den avfyrades från Ryssland, säger Biden enligt The Guardian.

Ukraina har fortfarande kvar rysktillverkade missiler, som luftvärnssystemet S-300, och AP:s Vita Huset-reporter Seung Min Kim skriver i ett inlägg på Twitter på onsdagen att fynd tyder på att missilen som träffade polskt territorium avfyrades av Ukraina mot en rysk missil, enligt uppgift från amerikanska tjänstemän.

WASHINGTON (AP) — US officials: Initial findings suggest missile that hit Poland was fired by Ukrainian forces at incoming Russian missile.

