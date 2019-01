Uppgifter: V kan komma att fälla Löfven

STOCKHOLM Enligt uppgifter till TT lutar Vänsterpartiet åt att fälla Löfven på onsdag, rapporterar flera medier. Därmed riskerar den aviserade regeringsbildningen med S, MP, C och L att spricka då Vänsterpartiets mandat behövs för egen majoritet.

Under lördagen berättade Nyheter Idag om ett växande missnöje hos Vänsterpartiets gräsrötter mot den aviserade regeringsbildningen mellan S, MP, C och L. Framför allt är det de nyliberala kraven från C som får vänsterväljare att se rött. Men även tungviktare som Lars Ohly och Rosanna Dinamarca har förkastat förslaget på ny regering.

Ett av kraven från Centerpartiets sida gentemot Socialdemokraterna är just att hålla Vänsterpartiet ute från allt politiskt inflytande, en skrivning som uppfattas som en ”förnedring” från vänsterhåll.

Lutar åt att fälla Löfven

Under söndagen kom också första indikationen på att Vänsterpartiet också överväger att skarpt fälla Stefan Löfven på onsdag. Enligt uppgifter till TT, efter att partistyrelsen haft möte, lutar Vänsterpartiet åt att rösta rött i plenisalen.

En av de i Vänsterpartiet som engagerat sig för att stoppa Löfven är Mikael Ekvall, gruppledare i Region Jönköpings län. Under lördagen berättade han för Sveriges Radio om en namninsamling för att stoppa Löfven. Han kommenterar även initiativet för Aftonbladet.

– Min fullständiga övertygelse är att partistyrelsen kommer att fatta ett beslut där man fäller Löfven. Allt annat vore märkligt, säger han till Aftonbladet.

Om Löfven fälls på onsdag finns bara en chans kvar för talmannen Andreas Norlén att få ihop en regering. Om det även faller i den fjärde omröstningen kommer ett extra val per automatik att utlysas. Valmyndigheten har föreslagit den 7 april för ett eventuellt extra val.