Upplopp i Malmö efter koranbränning: ”De kastade gatusten på polisen”

MALMÖ Ett våldsamt upplopp bröt ut på fredag kväll i Malmö, rapporterar SVT. Upploppet föregicks av att en koran bränts i Rosengård, något Samhällsnytt var först med att rapportera om. Upploppsmakarna bestod i stor utsträckning av unga män med bakgrund i Mellanöstern enligt en källa på plats.

Polisen nekade tillstånd i hela Skåne för manifestationen mot islam där en koran skulle brännas, och vägrade Rasmus Paludan inresetillstånd i Sverige. Ändå blev det upplopp i Malmö på fredag kväll.

Vid 19-tiden fylldes Amiralsgatan vid Rosengård av runt 300 personer som stoppade trafiken på vägbanan och använde smällare, fyrverkerier och bengaler.

En brand startades sedan med bildäck och bråte och polis utsattes för stenkastning.

– Händelsen har eskalerat. Man har anlagt en brand som man sedan fyllt på med bildäck och bråte. Vi såg oss tvungna till att släcka elden och skingra folkmassan, då möttes vi av motstånd, sade Rickard Lundqvist, presstalesperson för polisen i Region Syd, till SVT.

Nyheter Idag har pratat med en person som var på plats. Hans uppfattning är att det absoluta flertalet av upploppsmakarna bestod av män med bakgrund i Mellanöstern.

– Det var inte den autonoma vänstern som var ute och passade på och kaosade om man säger, säger mannen till Nyheter Idag.

– De har förstört busskurer och gatskyltar. De kastade gatusten på polisen. Stenar som de rivit upp, säger han.

Riksdagsledamoten Tobias Andersson (SD) har delat en film från Malmö där flera män syns kasta stenar mot polisbilar. Några röster hörs som vrålar på bruten svenska att man ska ”knulla” poliserna.

Nyheter Idags källa säger att han uppfattade upploppsmakarna som i någon mån organiserade.

– De rörde sig inte bara planlöst. Det fanns någon form av organisering bakom vad de gjorde, säger han.

– Polisen hade inte kontroll på läget. Egentligen hade de resurser. Men det uppstod saker på så många olika platser samtidigt så polisen kunde inte gå in och sätta stopp.

Ett antal bilar har också satts i brand på olika adresser i Malmö, bland annat i ett underjordiskt garage. Ett antal personer har frihetsberövats av polis.

– Någonstans 10-20 personer är frihetsberövade, det handlar både om omhändertagna personer eller att man är gripen misstänkt för brott, säger Thomas Söderberg, vakthavande befäl vid polisen i Syd, till SVT.

Bilder från de våldsamma upploppet som spreds på sociala medier på fredag kväll visar hur folkmassan eldar, skanderar ”Allahu akbar” och kastar sten på polis.

#JUSTIN: Huge violent riots are taking place in Malmö, Sweden after the Danish far-right group "Stram kurs" burnt the #Quran #Rosengård#Malmo#Sweden pic.twitter.com/rYtVeoPasB

— Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) August 28, 2020