SVERIGE Artistduon Rebecca & Fiona har fått jobb på Sveriges Radios kanal P3. Varje fredag ska de spela musik i den skattefinansierade kanalen. När duon uppträdde på Pride 2018 bar den ena en t-shirt med den sovjetiska kommunistflaggan.

Varje fredag klockan 17.30–19.00 kommer Rebecca Scheja och Fiona Fitzpatrick spela musik i P3.

I ett pressmeddelande skriver kanalen att det nya programmet är ett led i P3:s ”nya satsning på musik” och att man riktar in sig på ”en publik som är mer selektiv”.

– Vi kommer kicka igång din helg med den fetaste nya dansmusiken. Vi älskar P3 och vi är extremt ärade att få husera i kanalen på primetime. Vi lägger alltid mycket tid på att hitta ny cool musik och nu kommer vi dela med oss av den och göra din fredag lite najsare, säger Rebecca & Fiona i pressmeddelandet.

Sommaren 2018 uppträdde duon på Pridefestivalen och då bar Fiona Fitzpatrick en t-shirt med hammaren och skäran – kommunistsymbolen som skapades under oktoberrevolutionen i Ryssland och blev emblemet på den sovjetiska flaggan.

Läs mer: Fiona Fitzpatrick om sin kommunisthyllning på Pride: ”Det blev fel”

På Twitter bekräftade duon det som inträffat och bad om ursäkt efter att ha fått hård kritik.

Det stämmer tyvärr, och jag vill be om ursäkt! Jag tänkte inte så långt när jag valde kläder, och det blev fel. Utöver att be om ursäkt vill jag förtydliga att jag absolut inte står bakom några former av trakasserier, förföljelser eller brott mot mänskliga rättigheter. 💔

— Rebecca & Fiona (@RebeccaFiona) August 4, 2018