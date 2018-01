Utspelet om militärer i svenska förorter uppmärksammas internationellt

STOCKHOLM Det oväntade svaret från statsminister Stefan Löfven om att han inte utesluter att militära resurser kan sättas in mot upplopp i svenska förorter uppmärksammas nu internationellt. ”Diskutera Sverigebilden i små grupper”, kommenterar debattören Lars Wilderäng den internationella uppmärksamheten.

Dagens snackis om att Stefan Löfven inte vill utesluta SD-förslaget om att i framtiden kunna sätta in militärer mot våldsamma upplopp i svenska förorter har kommit att bli en internationell nyhet. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar om Löfvens utspel och uppmärksammar samtidigt att det hittills mördats fyra personer bara i år i skjutningar i Sverige. Vidare nämner Reuters även att en person dog när han plockade upp en handgranat nyligen.

Vidare upplyser den internationella nyhetsbyrån omvärlden om att svenskarna känner sig allt mer otrygga och att förtroendet för polis och rättsväsende sjunker i Sverige.

Nyhetsbyrån har även översatt ett sarkastiskt citat av Jimmie Åkesson som nu sprids internationellt.

”This is the new Sweden; the new, exciting dynamic, multicultural paradise that so many here in this assembly … have fought to create for so many years”, lyder Reuters engelska översättning.

På Twitter kommenteras uppmärksamheten från Reuters i kritiska ordalag. Debattören Lars Wilderäng uppmanar retoriskt att ”diskutera Sverigebilden i små grupper” när han länkar till Reuters artikel.