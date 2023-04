Våld och hot mot ambulanspersonal ökar kraftigt

Våld och hot mot ambulanspersonal i tjänst har tredubblats under de senaste fem åren, från 21 stycken anmälningar om hot och våld i tjänsten för fem år sedan till 67 under förra året, rapporterar Sveriges Radio.

Det handlar om pistolhot, mordhot, slag och sparkar, och att personal fysiskt hindrats från att lämna en plats.

– Det är speciellt, och det är någonting som har delvis vuxit fram mer med åren. Vi har ganska många incidenter som i utlarmningen inte ska vara ett farligt jobb att åka på men som blir farligt för oss, säger ambulanssjuksköterskan Fredrik Segerblad till Sveriges Radio.

Ibland påverkar hoten och våldet möjligheten för ambulanspersonalen att ge en skadad hjälp, berättar Segerblad.

– Vid händelser där jag märkt att jag har av slumpen hamnat på en osäker plats, då försöker vi om det är möjligt att få in patienten så fort som möjligt in i bilen och ta oss till en annan punkt under vård, och sedan ta det därifrån, säger han.

Läs även: Ambulanspersonal pistolhotades under utryckning