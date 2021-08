Våldsam sammandrabbning mellan Antifa och antimask-demonstranter i LA

USA På lördagen skedde ett våldsamt upplopp i Los Angeles där medlemmar ur den vänsterextrema rörelsen Antifa drabbade samman med antimask-demonstranter, rapporterar Fox News. En person ska ha knivhuggits under sammandrabbningen.

Bråket grupperingarna emellan utbröt utanför Los Angeles City Hall under eftermiddagen. Detta efter en planerad demonstration mot påbud om att bära mask och krav på vaccinering. Enligt Fox News ska kravallerna ha resulterat i ett stort antal skadade.

På Twitter cirkulerar flertalet filmer från sammandrabbningen.

I en film innan våldsamheterna brutit ut hörs bägge sidor utfärda hot mot varandra.

Counter Protestors are now here. A small verbal altercation. Promises of physical altercations from both sides. pic.twitter.com/tSoUtx8FIz — Sean Carmitchel (@ACatWithNews) August 14, 2021

I två andra filmer från ett senare skede är slagsmålet i full gång. Bägge sidor syns utdela slag mot varandra och somliga av upploppsmakarna använder dessutom tillhyggen.

Confrontation beginning. One of the anti-maskers, throws a punch towards a counter protestor. Counter protestor knocks him down to the ground. A *lot* of fights, several weapons used. One man stabbed, will follow up on details. pic.twitter.com/ungcdnuatS — Sean Carmitchel (@ACatWithNews) August 14, 2021

Many, many punches thrown. Several press members injured. Lots of bear mace. Several press members hurt, one attempt at stealing a camera. I’ll break down when off the ground. pic.twitter.com/1YLcOUIkxp — Sean Carmitchel (@ACatWithNews) August 14, 2021

Till slut lyckas polisen gå emellan demonstranterna, varpå båda grupperingar skriker smädelser mot varandra från varsin sida gatan.

Both sides now taunting each other, LAPD has about 30 personnel between both, most pointing towards the counter-protestor side (about 30) rather than the anti-mask side (about 250) pic.twitter.com/yPQTYuXEOc — Sean Carmitchel (@ACatWithNews) August 14, 2021

I en tweet från Los Angeles-polisen strax efter midnatt svensk tid konfirmerar de att en person ska ha knivhuggits under den våldsamma konfrontationen. Vidare framhåller man att en utredning pågår angående händelsen men att ingen person ännu har arresterats.

LAPD is monitoring a protest at the south lawn of the LA City Hall. We are on scene to maintain order after a fight broke out. We are aware of 1 male that was stabbed & is being treated by LAFD. No arrests have been made but investigation is on going. pic.twitter.com/0UwCgN55mJ — LAPD HQ (@LAPDHQ) August 14, 2021

