Van der Heeg: Massanmälningarna håller åsiktskorridoren vid liv

Han blev avstängd från Facebook i 30 dagar efter en satirisk text om ett SVT-program. Nu skriver Nyheter Idags Erik van der Heeg själv om Social Justice Warriors, åsiktskorridoren och de alternativ som tvingas fram när techföretagen viker sig för diverse åsiktspoliser.

I Sverige har man lärt sig leva med en viss typ av åsiktskorridor. Att etablerad media, kultur- och universitetsvärlden ställer allt högre krav på konformism är något man nästan vant sig vid.

Men denna form av likriktning, som givetvis är till skada för hela samhället, har kunnat mildras genom alternativa plattformar där kritik har kunnat formuleras och där debatt och – faktiskt – ren folkupplysning har kunnat föras fram.

Att detta har blivit möjligt har till stor del att göra med sociala medier – och att de plattformar som de stora techbolagen har utvecklat, i så hög grad som möjligt har kunnat vara åsiktsneutrala. Det handlar här inte bara om sociala medier och plattformar av typen Facebook, Twitter och Youtube, utan även om system för att ”monetarisera” verksamheter (det vill säga tjäna pengar på dem), som Kickstarter och Patreon.

En person som åsiktsmässigt ligger utanför generallinjen i svensk offentlighet, men som har något angeläget att säga, har kunnat starta en blogg, en podcast eller en Youtubekanal, sprida information om detta via Facebook eller Twitter, bygga upp en följarskara som stödjer verksamheten genom att skänka en slant via exempelvis Patreon.

Även traditionella produkter, som exempelvis böcker, kan publiceras på detta vis. Lika inskränkt som svensk press är även det svenska förlagssystemet. Tag en internationell storsäljare som Jordan B Petersons ”12 Rules for Life”. Man skulle kunna tro att svenska förlag skulle bjuda över varandra för att få möjlighet att ge ut en sådan säker kassako.

Men så blev det inte. Petersons bok ansågs ”suspekt” inne i de ekokammare som utgörs av svenska förlagshus och ingen budgivning kom till stånd. Istället kunde kontraktet snappas upp för en spottstyver av Mondial, ett litet uppstickarförlag i Vasastan, i Stockholm.

Bokförlagen struntar helt enkelt i att ta ekonomiska hänsyn – och till aktieägarnas förfång väljer man att i stället vara ideologiskt renläriga. Alternativet blir då att vända sig till en finansieringstjänst som Kickstarter och sälja böcker i förväg och för pengarna trycka upp produkten och distribuera den. Så har exempelvis Tino Sanandaji finansierat sina böcker – och inom kort utkommer Ivar Arpis undersökning av genuspolitikens påverkan på universiteten, liksom Ann Heberleins och Rebecca Weidmo Uvells debattbok om tillståndet för yttrandefriheten i Sverige.

Ovanstående är exempel på produkter som hade burit sina egna kostnader och genererat vinst för ett förlag men där politisk korrekthet trumfar över såväl sunda kommersiella hänsyn, som ett ansvar för bredd och mångfald vad gäller utgivning.

Hela denna alternativa scen med texter, poddar, videoprogram och bokutgivning är en nagel i ögat på såväl etablissemang, som aktivister. Och detta särskilt som den genererar pengar och faktiskt har blivit en kraft som påverkar opinionsbildningen. Hela detta fält, som utgör ett slags motsvarighet till fenomenet ”Intellectual Dark Web” i anglosaxiska länder, lever och frodas på egna meriter.

Det här är marknad när det är som bäst – för allvarligt talat: ror ni att någon frivilligt skulle betala för att läsa Kristina Lindqvist i Dagens Nyheter eller Elina Pahnke i Sydsvenskan om de hade varit tvungna att finansiera sina alster på riktigt enligt principerna om tillgång och efterfrågan?

Men för att det här skall kunna fungera måste såväl medieplattformarna som finansieringstjänsterna vara neutrala. Är dem det så vinner uppstickarna, efter som de svarar mot ett behov. Men det är här som någonting håller på att hända.

Problemet har två sidor. Å ena sidan har vi en etablissemangslojal kast av politiskt korrekta aktivister, som inte är intresserade av någon diskussion. De vill helt enkelt att alla alternativa röster skall stoppas. Genom koordinerade attacker mot enskilda aktörer försöker man stänga av personer som man inte gillar från sociala medier. I början skedde detta öppet, via kanaler som #jagärhär, men eftersom detta drog på sig så stor uppmärksamhet agerar man nu i tysthet för att undvika upptäckt.

Det handlar nu inte längre om att hindra postningar som kan tänkas vara direkta lagbrott, av typen uppvigling, hot, etcetera. Utan nu handlar det om att hindra allt som ens sätter åsiktskorridoren i fråga. Genom denna typ av koordinerade massanmälningar kan man stänga av aktörer från Facebook för småsaker, blockera Youtubekanaler från att generera intäkter vid visningar (så kallad demonetisering) eller hindra folk från att finansiera projekt via Kickstarter. Problemet blev särskilt tydligt när Patreon drog in möjligheten för den brittiske libertarianske kulturkritikern ”Sargon of Akkad” att få sina intäkter förmedlade efter att ett koordinerat drev anklagat honom för att vara ”fascist”.

Å andra sidan har vi en allt större ängslighet hos techföretagen. De har blivit allt räddare för att komma i konflikt med högröstade och koordinerade drev av Social Justice Warriors. Den avgångne chefen på Facebook, Brian Amerige, har skrivit en mycket upplysande text på webpublikationen Quilette, om hur företagsklimatet har förvandlats på hans forna företag.

Här finns en allt starkare allians mellan företagets anställda på mellannivå och politiskt korrekta censurmobbar av typen #jagärhär. Personer tvingas avgå eller tystnar inför kraven på konformism och ideologisk renlärighet. En skräck- och angivarkultur breder ut sig på företaget. Man fäller hellre en friar för att undvika obehag.

Vad är då lösningen? Jo, kanske även här alternativa plattformar med större respekt för politisk och intellektuell mångfald. Jordan Peterson, Ben Shapiro, med flera ”konservativa” debattörer har aviserat sitt uttåg från Patreon, till förmån för alternativa finansieringstjänster.

Och vad gäller Facebook, där jag själv begick det oerhörda brottet att kritisera en person som på en och samma gång var miljöpartist OCH feminist OCH hbtq-radikal OCH menstruell aktivist OCH ”antirasist” och därigenom ådrog mig den samlade vreden från kollektivet av svenska Social Justice Warriors, och därigenom blev avstängd 30 dagar för några lustiga formuleringar, ja, jag står nu att finna på den alternativa plattformen MeWe… Väl mött där!