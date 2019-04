Van der Heeg: Nästa kapitel i fallet Assange

Det finns fortfarande kapitel kvar att skriva om Julian Assange som greps av brittisk polis inne på Ecuadors ambassad i torsdags. Erik van der Heeg gör en återblick i fallet och går också igenom varför asylen på ambassaden hävdes och vad som väntar Assange i framtiden. Det är en historia där det hemliga vapensystemet Warlock, spionen Chelsea Manning och nya politiska vindar i Ecuador spelar roll.

Det var sensationella scener som utspelade sig utanför Ecuadors Londonambassad i torsdags. Efter nästan sju år som asylant inne på ambassaden släpades nu australiensaren Julian Assange, Wikileaks grundare och frontman, ut av brittisk polis till en väntande skåpbil.

Assanges uppenbarelse chockade många tv-tittare: med sitt vildvuxna skägg såg mannen ut att ha åldrats betydligt, i handen höll han en bok av den amerikanske författaren och vänsteraktivisten Gore Vidal och från hans läppar hördes fördömanden av president Trump och ropet ”the UK has no civility!”.

Gripandet kom efter det att Ecuadors regering helt sonika återkallat hans asylstatus. Signaler om att något var på gång hade kommit redan den 6 april, då uppgifter började cirkulera från källor inom Ecuadors UD om att det nu bara var ”timmar eller dagar” till att Assange skulle överlämnas till den brittiska polisen, vilket omedelbart förnekades av officiella talespersoner. Vidare kom uppgifter om att ambassadpersonalens tålamod med sin celebra gäst hade börjat tryta. Assange åkte skateboard i korridorerna, hade tejpat för övervakningskamrorna, kapat ambassadens wifi, smetat avföring på väggarna och – det värsta av allt – han höll inte efter sin katt.

Så vad gäller nu? Saker och ting gick mycket snabbt under torsdag kväll och fredag morgon. Assange förklarades omedelbart skyldig till att ha brutit brittiska borgensbestämmelser. Det är ett brott som förmodligen kommer att rendera honom ett år i ett brittiskt fängelse. På torsdagen presenterade också det amerikanska justitiedepartementet det hemliga åtal som legat förberett sedan i mars 2018, vilket handlar om stämpling (”conspiracy”) till dataintrång. Detta är ett brott som har fem års fängelse i straffskalan.

Även Sverige är ju med på ett hörn. Skälet till att Assange sökte sin tillflykt till Ecuadors ambassad redan från början handlade om att han ville undvika att bli utlämnad hit för att stå till svars för de anklagelser som riktats mot honom gällande sexuellt tvång och våldtäkt. Assange trodde att han skulle bli utlämnad till USA om svenska myndigheter satte klorna i honom. Anklagelserna gällande tvång har preskriberats och den svenska förundersökningen har lagts ned, men det finns fortfarande tekniska möjligheter att öppna våldtäktsundersökningen fram till 2020 – då även denna preskriberas.

Det kan vara värt att notera att det amerikanska åtalet inte gäller det faktum att Wikileaks publicerade läckta och hemligstämplade dokument gällande bland annat krigsinsatserna i Afghanistan och Irak. Detta var givetvis besvärande och pinsamt för Förenta Staternas regering, men ligger faktiskt inom ramen för normal journalistisk verksamhet. Det handlar heller inte om något åtal för spioneri. Ett sådant brott har dödsstraff på straffskalan och skulle göra det omöjligt för britterna att lämna ut honom.

Vad åtalet fokuserar på är hur Assange och Wikileaks kommit över sina uppgifter. Det handlar om vad som Wikileaks kallade ”Cablegate”, det vill säga de hundratusentals dokument från amerikanska UD som den försvarsmaktsanställde underrättelseanalytikern Bradley Manning (nu: Chelsea Manning) lagt beslag på fram till 2010, då han (sedermera ”hon”) greps. Manning hade bränt ned dokumenten på CD-skivor som hon tagit med sig till kontoret, under förevändning att det handlade om inspelningar med Lady Gaga som hon ville lyssna på. Materialet gick i sin helhet till Wikileaks.

Vad gäller Manning kan man onekligen fråga sig hur en person som redan tidigt uppfattades som psykiskt instabil och ett ”problem” av sina arbetsgivare kunde bli säkerhetsklassad. Det finns uppenbara skäl för USA att se över sina rutiner i detta fall. USA har alltid haft en generös inställning till vilka som har tillgång till ”topphemligt” material. I dagsläget handlar det om cirka 4 miljoner amerikaner som har ”security clearance”, vilket motsvarar var femtionde amerikan i arbetsför ålder eller lika många människor som bor på hela Nya Zeeland.

För sin medverkan i Cablegate dömdes Manning till 35 års fängelse men behövde bara avtjäna sju år efter att ha blivit frisläppt av president Barack Obama, när denne utnyttjade sin traditionella rätt att benåda fångar i samband med sin avgång i januari 2017.

Men var kommer Assange in i bilden? Som journalist i utlandet har han ju sin fulla rätt att publicera i princip vad han vill. Det är väl ingen grund för rättegång eller utlämning? Man kan redan nu notera hur Assanges många anhängare, inklusive hans advokat, har börjat lägga upp taktiken för att få det hela att framstå som om det handlar om press- och yttrandefrihet. Ett åtal mot Assange skulle äventyra möjligheten att bedriva journalistik, heter det. Men det amerikanska åtalet handlar inte om det, utan om de metoder som använts.

Enligt åtalet menar det amerikanska justitiedepartementet att de kan leda i bevis att Assange i mars 2010 hjälpte Manning att försöka knäcka krypteringen till det amerikanska försvarsdepartementets hemliga nätverk, SIPRNet, som används av amerikanska myndigheter för hemlig kommunikation och lagring av hemliga dokument. Frågan är här om detta lyckades, men anklagelserna om stämpling gäller i sådana fall oavsett utgången.

Summa summarum: Journalister får alltså publicera läckor, men inte bryta lagen för att komma över dem, som de amerikanska myndigheterna ser det. Åtalet skall alltså hållas fritt från alla aspekter som berör pressen eller mänskliga fri- och rättigheter, utan enbart fokusera på dataintrånget, som det ser ut i nuläget.

Det tycks uppenbart att USA vill statuera exempel när det gäller Assange, även om det bara handlar om fem års fängelse. Ett av skälen är den vrede som Wikileaks uppväckt inom det amerikanska Försvarsdepartementet vad gällde publicering av material som inte var journalistiskt intressant, men kunde sätta oskyldiga människors liv i fara. I det läckta materialet ingick nämligen personuppgifter om lokala informatörer som samarbetade med de amerikanska stridskrafterna i Irak och Afghanistan. En annan sak handlade om vapensystemet Warlock.

Islamistiska terrorister i Irak och Afghanistan har mycket svårt att slå mot amerikanska trupper på ett konventionellt sätt, så istället utvecklade de improviserade bomber (”IEDs”) som grävdes ned längs vägarna och utlöstes med hjälp av radiosignaler när trupper passerade förbi. Som motåtgärd skapade USA då Warlock för störa ut dessa signaler. Warlock hölls hemligt och skapade stor förvirring hos terroristerna som inte kunde begripa varför deras IEDs plötsligt inte fungerade.

Försvarsmakten tog kontakt med Wikileaks och vädjade under närmast förnedrande former till organisationen att avstå från publicering om Warlock. Man sade i princip att Wikileaks kunde offentliggöra vad de ville om Guantanamo eller amerikanska operationer bara de lämnade denna information utanför loopen. Det hade inget allmänt intresse, utan kunde bara användas av terroristerna för att förbättra sina IEDs. Offren var soldater på plats under FN-mandat, liksom lokala myndigheter som försökte bygga upp en civil och demokratisk administration. Wikileaks tog ingen hänsyn till detta, utan publicerade uppgifterna i alla fall. Detta glömmer man inte i första taget.

Men varför vände då Ecuadors regering på en femöring? Handlade det bara om att Assange inte kunde hålla rent efter sin katt? Till viss del, men här finns även andra faktorer att ta hänsyn till. När Assange släpptes in på ambassaden hette presidenten Rafael Correa – en vänsterman som trätt till 2007 och lierat sig med den ”Bolivarska revolutionen”, det vill säga de extrema regimer i Venezuela, Peru, Kuba och president Lulas Brasilien, som arbetade för att skapa ett socialistiskt och antiamerikanskt Latinamerika. Som med alla socialistiska experiment ledde även detta till ekonomisk katastrof och 2017 röstades vänstern bort och en ny president – Lenin Moreno – trädde till med vallöften om att kapa banden till bolivaristerna och förbättra relationerna till USA.

Morenos första åtgärd var att be Assange hålla sig lugn och inte twittra eller publicera saker som kunde äventyra Ecuadors förhållande till andra länder. Detta gjorde han tydligen inte, så i mars 2018 spärrade man av hans tillgång till internet och satte upp övervakningskameror på ambassaden för att hålla koll på vad han sysslade med. Reaktionen blev att den mycket datakunnige Assange loggade in sig i smyg på ambassadens wifi och mobila bredband, samt täckte över kameralinser med tejp eller tygstycken.

I oktober samma år kungjorde Assange dessutom att han skulle publicera bevis på president Morenos korruption, samt väcka åtal mot presidenten eftersom Assanges ”grundläggande fri- och rättigheter” hade kränkts. Detta var i sanning ett exempel på talesättet ”att bita den hand som föder en”. Och nu började arbetet med att få bort Assange från ambassaden på allvar. Man kan också konstatera att Ecuador nu i dagarna fått ett stort lån på 10 miljarder dollar från Världsbanken. USA brukar regelmässigt lägga in sitt veto mot dylika när det handlar om regimer man inte gillar, men så icke denna gång.

Nu sitter alltså Assange där han sitter och väntar på att rättvisans kvarnar skall börja mala. Ett utlämningsförfarande till USA kan ta upp till två år om överklagandena sköts på rätt sätt från den dag den inkommer till brittiska myndigheter.

Vad borde då en förnuftig människa göra om han gick i den ljushyllte australiensarens skor? Kanske följande: överlämna sig själv till USA så fort som möjligt på eget initiativ. Söka en uppgörelse (”plea bargain”) med åklagarna så fort som möjligt och mot ett erkännande slippa rättegång. Straffet skulle då bli kanske tre år – och när detta är klart skulle han kunna låta sig bli deporterad till antingen Australien eller Ecuador. Han är medborgare i båda länderna.

Detta var också vad den brittiske domaren antydde i torsdags. Hans avslutande ord till Assange var: ”Get over to the US and get on with your life”.