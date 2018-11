Vänsterextremister utanför Tucker Carlsons hem: ”Vi vet var du sover”

WASHINGTON På onsdagskvällen samlades en grupp vänsterextremister utanför Fox News-profilen Tucker Carlsons hem, ringde på hans dörr och skrek.

En antifascistisk gruppering som kallar sig Smash Racism DC lade upp en film på Twitter från aktionen sent på onsdagskvällen.

– Tucker Carlson, vi kommer slåss och vi vet var du sover, ropar man i filmen.

I en serie medföljande tweets skrev man bland annat:

BREAKING. Activists ring doorbell, hold protest at the Washington DC area home of @TuckerCarlson, racist, sexist, bigoted FOX News personality. So far no one has opened the door.

“Tucker Carlson, we will fight!

We know where you sleep at night!”#KnockKnockTucker