Vänstern kräver hämnd efter valsegern i USA: ”Ska hållas ansvariga”

Efter Joe Bidens valseger i USA har radikala demokrater statat en hemsida som ska registrera och hänga ut personer som arbetat för president Donald Trump. Hemsidan säger att de som arbetat för Trump ”tog betalt för att hjälpa Trump att underminera Amerika”, och de anklagas också för att ha bidragit till de höga dödstalen av COVID-19 i USA.

Efter att Joe Biden utropats till segrare i valet i USA kräver flera radikala demokrater nu hämnd på de som arbetat med president Donald Trump.

I ett inlägg på Twitter den 6 november, när Biden såg ut att gå mot en valseger, skrev kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez (D) ett inlägg på Twitter där hon efterlyste ”arkivering” av Trumpvänliga inlägg inför framtiden.

Is anyone archiving these Trump sycophants for when they try to downplay or deny their complicity in the future? I foresee decent probability of many deleted Tweets, writings, photos in the future

Hari Sevugan, som bland annat varit pressekreterare för Demokraterna och talesperson för Obamas presidentkampanj, svarar Ocasio-Cortez att man startat ” The Trump Accountability Projekt” för att säkerställa att ”alla som tog betalt för att hjälpa Trump att underminera Amerika hålls ansvariga för vad de gjort”.

You better believe it. We just launched the Trump Accountability Project to make sure anyone who took a paycheck to help Trump undermine America is held responsible for what they did. https://t.co/clRu6WSfvL https://t.co/J78dgyHJpG

På sajten skriver man att man att ”de som fick en lönecheck från Trump-administrationen ska inte få profitera på sina försök att slita sönder vår demokrati”.

De som arbetat för Trump anklagas för att ha ”separerat barn från sina familjer, uppmuntrat rasism och anti-semitism och vårdslöst orsakat onödigt förlust av liv och ekonomisk förödelse genom landets misslyckade svar på COVID-19-pandemin.”

Projektet får hård kritik på Twitter. Kyle Becker, producent på Fox News, skriver att projektet är ”en del av en ny totalitär agenda för att straffa alla amerikaner som motsätter sig dem”.

The Democratic Party is telling us exactly who they are. Is anyone listening?

The Trump Accountability Project is part of a new totalitarian agenda to punish all Americans who oppose them.

Do not make this an us/them thing. This is a freedom thing. pic.twitter.com/3dxmrz3SjW

— Kyle Becker (@kylenabecker) November 6, 2020