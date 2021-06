”Vänsterpartiet saknar nu förtroende för Sveriges statsminister” – nu vill V fälla regeringen

Klockan tio på onsdagen gick Vänsterpartiets ultimatum till regeringen ut, och på en pressträff som inleddes samma tid förklarade partiledare Nooshi Dadgostar att V kommer söka stöd av andra partier för att fälla regeringen på grund av förslaget om marknadshyror i nyproduktion.

– Vänsterpartiet saknar nu förtroende för Sveriges statsminister. Sverige befinner sig nu i en helt ny situation. Det är inte ett lätt besked jag ger här i dag, men någon måste stå upp för Sveriges hyresgäster, säger Dadgostar på pressträffen enligt SVT.

Dadgostar menar att regeringen, som regerar på nåder av de liberala partierna C och L, sviker den svenska modellen, och att det är regeringen som har skapat regeringskrisen.

– De vill skapa regeringskris istället för att stå upp för den svenska modellen och vårt starka samhälle. Bakgrunden till allt detta är att regeringen tillsammans med C och L tidigt under mandatperioden skrev under ett avtal som till stor del byggde på Centerpartistisk politik, säger Dadgostar.

V kommer söka stöd hos M och KD för att fälla regeringen, men Dadgostar utesluter inte att V kan rösta för ett yrkande från SD.

Källor inom M och KD säger till Expressen att partierna, som är för marknadshyror, kommer att rösta för ett misstroende om V eller SD lyckas få till en omröstning i riksdagen.

– Vi kommer alltid rösta för att fälla den här regeringen, säger en källa i KD till Expressen.

