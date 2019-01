Vänsterväljare förtjänar ett extra val

BLOGG Det var inte för detta som du röstade på vänstern. Det var inte för att se Annie Lööf flina i tv-rutan på bästa sändningstid och självbelåtet deklarera inskränkningar i arbetsrätten, uppluckringar i LAS, fri hyressättning på nyproduktion och en rad andra reformer som går på tvärs med vänsterpolitik. Ni röstade inte V för att Sjöstedt ska agera lydig dörrmatta åt nyliberaler. Ni röstade inte för att förnedras.

Jag är ett högerspöke. Du kan kalla min populist. Själv kallar jag mig libertarian. Jag vill se en liten stat, mer företagande, enkla regler och lägre skatter. Jag, om någon, borde vara supernöjd med den politik som nu aviseras. Man kan tycka jag borde vara den första att försvara förslaget på ny regering.

Men jag är inte glad. Jag får ont i magen av det som sker. Om politik bara handlade om siffror, om pennstreck på ett papper. Men politik handlar om människor. Jag försökte sätta ord på detta i en tweet, innan talmannen förlängde plågan till fredag.

”Om V fäller Löfven på onsdag är det inte bara ett styrkebesked från V. Det är även en seger för alla de arbetare, ensamstående mammor, händerna i vården och människorna i politikens periferi som förlorar på nyliberal politik. Måtte V rösta rött på onsdag!” skrev jag.

På detta svarade liberalen Johan Norberg.

”Utveckla gärna vilka nyliberala reformer mammorna och arbetarna förlorar på. Uppriktigt nyfiken”, frågade han mig.

Nu formulerade jag mig inte i termer av reformer, jag använde det mer breda ordet ”politik”. Men låt mig förklara för Norberg varför jag som libertarian förkastar det som nu sker i svensk politik. Vi börjar med att definiera vad klassisk liberalism handlar om, eller för den delen vad det betyder att vara libertarian.

Det handlar om att du har ett val. Någon annan ska inte bestämma vad du får och inte får. Det ska du ha makten att styra över dig själv. Den makten ska försvaras fram till den gräns där den inskränker på någon annans frihet, på någon annans rätt att själv välja. På ett sätt är libertarianism demokrati som sker utanför parlamentet. Din frihet i vardagen.

Men var finns din valfrihet när du får något helt annat än det du valt? Vad är ditt val värt om du röstade för vänsterpolitik men fick Annie Lööf? Vad är det värt för alla de som satte sitt hopp till Jonas Sjöstedt? Här kan det argumenteras att Vänsterpartiet med sin politik inskränker andra människors frihet och det finns förstås poänger i det.

Men det är likafullt fel att applådera det som sker. Man lurar inte människor, alldeles oavsett hur goda argument man tycker sig ha för det. Och man förnedrar inte de väljare som satt sitt hopp till Sjöstedt, hur fel man än tycker att de har. Här går en gräns för mig. Av exakt samma anledningar gick jag med i SD en gång i tiden, inte för att deras politik i alla lägen var den bästa, utan för att de dagligen förnedrades. De, som satt på sina trygga positioner i medelklassen, spottade på och hånade de ”arga unga männen”.

Nu får Vänsterpartiet igen, men jag är inte skadeglad.

Politik är inte bara pennstreck på ett papper. Det har aldrig, och kommer aldrig vara, så enkelt. Man kan inte lura sig till en frihetlig politik på bekostnad av att andra människors val inget är värt. Du kan aldrig övertyga de hundratusentals väljare som satt sitt hopp till Sjöstedt att en libertariansk politik är bättre om du samtidigt nedvärderar det val de själva gjort. Och det är just det som nu sker under förnedrande former.

Nästan med skadeglädje i rösten deklarerade Annie Lööf inskränkningar i arbetsrätten, uppluckringar i LAS, fri hyressättning på nyproduktion och en rad andra nyliberala idéer. Detta är rättigheter som vänstern i generationer har kämpat för. Folk har, i en tid när frihet endast var förbehållen de bättre bemedlade, satt livet till för att nästa generation inte ska dö på jobbet. Det vore livsfarligt att låta historielöshet vara en norm, att skotten i Ådalen förpassas till svart-vita bilder i historieböckerna.

Ta inte ifrån folk detta med några pennstreck på ett papper. Inte i en tid när lågkonjunkturen står inför dörren, när välfärden går på knäna och polariseringen ökar. Pissa inte folk i ansiktet samtidigt som du ber dom hålla i den åt dig. Man gör inte så.

Jag vill uppmana Johan Norberg att lyssna på Daniel Suhonen. I senaste SVT Agenda varnade Suhonen för vad som kommer ske med den nya regering som nu formas. Polariseringen kommer öka, väljarna drivs mot ytterkanterna. Oavsett om det är vänsterkanten eller högerkanten kommer kraven komma på en större och en mer auktoritär stat. Resultatet av det som sker kommer bli det rakt motsatta än vad Norberg egentligen önskar.

Och hur mycket jag än kallar mig libertarian kan jag inte bortse från klassperspektivet. Inte för att jag vill se ett klasslöst samhälle eller mer fördelningspolitik. Tvärtom, flit ska löna sig – en hållning även arbetarklassen skriver under på. Men även ett högerspöke som jag kan betrakta världen ur ett klassperspektiv och det jag ser är inte vackert.

Sjöstedt företräder en lång rad arbetare, ensamstående mammor, händer i vården och människor i politikens periferi. Han är deras man i politiken. Pissar du på Sjöstedt pissar du på dom. Detta alldeles oavsett vad vi tycker om Sjöstedt som person. Och det finns ett ord för det där.

Att stänga ute Vänsterpartiet, så som C och L kräver, är ytterst ett klassförakt. Det är ett lika vidrigt klassförakt som när ”finliberalerna” på DN spottar SD-väljare i ansiktet. Som när de kräver att Åkesson ska stå ute i kylan. I grunden är det samma arbetare i LO-kollektivet som är förlorare, oavsett om de röstade V eller SD.

Jag och Norberg kanske definierar libertarianism lite olika i teori och praktik. Jag är inte så intresserad av att slåss för frihet som i första hand gynnar den övre medelklassen. Det där extra RUT-avdraget kan för min del stå tillbaka en aning om vi istället kan skapa en tryggare tillvaro i förorterna där utanförskapets barn kan se en annan framtid än kriminalitet.

SD-ledaren Åkesson förstår att företräda sina väljare. Han är inte blyg inför ett extra val, eller att sätta hårt mot hårt när tillfälle ges. Jag kan bara hoppas att vänsterledaren Sjöstedt är beredd att göra detsamma. Vi kan aldrig få ett friare samhälle om vi förnedrar de som minst frihet har.

Politik är så mycket mer än pennstreck på ett papper.