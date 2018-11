Varför vill Moderaterna att vi ska tvingas finansiera vänstermedier?

BLOGG För varje prenumeration tvingas vi ta ut 25 procent moms på Nyheter Idag. Pengarna går till andra, konkurrerande medier som inte sällan får presstöd. Men nu kommer nästa smäll, vi måste alla vara med att finansiera public service, en konstruktion som i sitt väsen är ett vänstermedie – trots alla löften om neutralitet och opartiskhet. Varför lade sig Moderaterna platt för detta?

Svensk mediemarknad är minst sagt bisarr. Vi är det land i världen som har störst scen med alternativa medier, vilket syns tydligt i en rapport från Reuters institute for the study of journalism. Samtidigt har Sverige en mycket reglerad marknad där makthavare uttryckligen markerat emot en fri mediemarknad.

Nej, de säger förstås inte rakt ut att de är emot fria medier. Argumenten kläs in i något annat. Inför valet sade statsminister Stefan Löfven (S) att medier som Nyheter Idag riskerar att ”skaka om demokratin i grundvalarna”. Nej, det blev förstås inget ramaskri hos andra medier som är, låt oss säga, lite mer ”regeringstrogna”.

Annat ljud är det i skällan om Donald Trump skulle göra en Stefan Löfven. Vi har alla sett krigsrubrikerna i medier som DN, men även SVT, när Trump blir arg på exempelvis CNN.

Detta är en struktur. Om en socialdemokratisk statsminister målar ut högermedier som fiender är det okej och kanske rentav välkommet. Om en högerorienterad president i USA gör exakt samma sak mot vänstermedier, ja då har skam gått på torra land. Det i sig är kanske inget jätteproblem, de stora privatägda mediehusen i Sverige får vara hur vänster de vill.

Den stora skillnaden mellan Sverige och USA är i nästa led. I USA agerar mediehusen på en fri marknad och Trump har så vitt jag vet ingen politik för att klämma åt CNN. Han använder Twitter och den öppna debatten för att ta strid för sin sak. Men i Sverige fungerar det annorlunda, här används statliga regleringar för att ”rätta till” det som är oönskat.

Låt oss ta några exempel på hur det varit fram tills nyligen. Nya uppstickare som Nyheter Idag är helt och hållet nätbaserade. På vårt prenumerationspris måste vi ta ut en moms om 25 procent. Samma skatt på tryckta tidningar är 6 procent. Det gör en stor skillnad. Nu slår inte detta enbart mot alternativa medier, det finns en rad andra som har samma problem. Men det är en obalans i systemet.

En annan reglering är presstödet. Nyheter Idag tar inte emot något presstöd och det gör i princip inga andra så kallade ”alternativa medier” heller. Enda undantaget är Nya Tider. Presstödet är en konstruktion där staten ger skattepengar till sådana medier som uppfyller de krav och önskemål som staten, via politiker, för tillfället har.

Det är också en reglering av en fri mediemarknad.

Och i våras var det på vippen att gå igenom en grundlagsändring som potentiellt skulle kunna slå stenhårt mot små uppstickare som rapporterar i ämnen som regeringen tycker är besvärande. SD var emot lagförslaget och till slut följde Moderaterna efter. Av det jag förstått var M helt enkelt rädda att frågan skulle skada dom i valrörelsen, det berodde mindre på att lagförslaget i sin grund var ett slag mot en fri mediemarknad.

Men det är förstås svårt att stänga ner regeringskritiska medier helt öppet, hur gärna Stefan Löfven och Socialdemokraterna argumenterar att vi är ett hot mot demokratin. Socialdemokraten Laila Freivalds lyckades förstås stänga Sverigedemokraternas hemsida och tidningen SD-kuriren 2006, men det blev ju lite rabalder och till slut tvingades Freivalds avgå.

Möjligen lärde sig Socialdemokraterna den gången att använda andra typer av maktmedel mot en fri mediemarknad. Det senaste verktyget är att ösa skattepengar över, vad ska vi kalla det, lite mer ”regeringsvänliga” medier än den ”alternativa scenen”. Men Socialdemokraterna har inte längre majoritet, de måste få med sig borgerliga politiker – vilket de märkligt nog får.

Det var endast en person i moderaternas riksdagsgrupp som aktivt röstade emot att tvinga folk betala för public service via skattsedeln. Han heter Jan Ericsson och förtjänar allt stöd han kan få för att han står upp för den politik som borde vara självklar för alla borgerligt sinnade. Frånvarande var även Hanif Bali i omröstningen, ska tilläggas.

Och för att vara tydlig – public service är vänster i sitt väsen. Att staten garanterar försörjning för en verksamhet är själva definitionen av vänsterpolitik. Det är hela poängen, dess mer stat och centralstyrning – dess mer vänster. Och motsatt gäller att dess mer decentraliserat och fritt, dess mer höger och liberalt.

Av samma anledning är det ingen tillfällighet att allt fler upplever public service-medierna som tydligt åt vänster. Det blir extra synligt i tider där politiken polariseras, även om omständigheterna alltid funnits där.

Därför är det också för en utomstående något märkligt varför Moderaterna går med på detta? De ställer glatt upp på att lagstifta fram en spelplan som är riggad för att motarbeta dom själva. Och det i en tid när kritiken mot public service aldrig varit större. Och inte bara det, de lämnar helt över oppositionsfrågan till Sverigedemokraterna som länge tagit deras egna väljare.

Med facit i hand har alltså Sverigedemokraterna nu positionerat sig två gånger i rad för en friare mediemarknad, samtidigt som förment ”liberala” partier utan protester jamsat med i politiska förslag som är till för att gynna en vänsterdominans. Vi pratar alltså om samma sorts förslag som brukar kallas ”fascism” när länder som Polen, eller ännu värre Ungern, agerar på liknande sätt.

Nu kommer inte miljardregnet av skattepengar till SVT och SR lyckas stoppa Nyheter Idag och förmodligen inte andra uppstickare heller. När Socialdemokraterna blir varse detta lär nästa förslag komma på att ”rätta till” vad de anser ”hotar demokratin”.

Kommer Moderaterna återigen ställa sig på alla fyra för att vara sosseriet till lags?

