Varning för starka bilder: Terroristen skjuter ihjäl man – nu kallar Kurz in militären

ÖSTERRIKE Under måndagskvällens terrorattacker i centrala Wien har övervakningskameror fångat upp hur en av terroristerna skjuter ner en civilklädd man. Förbundskansler Sebastian Kurz meddelade på Twitter under måndagskvällen att han nu kallar in militären. VARNING FÖR MYCKET STARKA BILDER.

Polisen i Wien rapporterar om att det varit skjutningar vid sex olika ställen i Wien. Det hela började vid den judiska synagogan på Seitenstettengasse, nära Schwedenplatz i centrala Wien vid 20.00-tiden.

Minst en person är bekräftad mördad och flera är allvarligt skadade, enligt polisen. Flera medier, bland annat Kronen Zeitung, rapporterar om flera avlidna.

En av terroristerna uppges ha skjutits till döds av polis.

En övervakningskamera visar hur en av terroristerna springer genom stan. När han passerar en man skjuter han denne så han segnar ner.

När brottsoffret ligger på marken och kämpar för sitt liv återvänder terroristen kort därefter och skjuter flera ytterligare skott på nära håll.

Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz har meddelat att man kallar in militären för att stötta polisen med vissa dagliga uppdrag för att polisen ska kunna fokusera på att bekämpa terrorism.

”För att polisen ska kunna koncentrera sig fullt ut på kampen mot terrorism har den federala regeringen beslutat att de väpnade styrkorna kommer att ta över egendomsskyddet (ungefär områdesbevakning) som polisen tidigare utfört i Wien”, skriver Kurz på Twitter.

Det är det österrikiska specialförbandet Jagdkommando som sätts in, uppger Kurier.

Damit sich die Polizei ganz auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren kann, hat die Bundesregierung entschieden, dass das Bundesheer den bisher durch die Polizei durchgeführten Objektschutz in Wien ab sofort übernehmen wird. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Kurz skriver också i en till tweet att han är glad att en av terroristerna redan ”eliminerats”.

– Vår polis kommer att agera beslutsamt mot de som ligger bakom den här avskyvärda terroristattacken. Jag är glad att våra poliser redan har lyckats eliminera (döda, reds anm) en av de skyldiga. Vi kommer aldrig någonsin att låta oss själva bli skrämda av terrorism och vi kommer att bekämpa de här attackerna med alla till buds stående medel, skriver Kurz.