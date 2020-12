”Vi avbröt ett gangbang!” – EU-parlamentariker försökte fly genom fönster när belgisk polis slog till mot bögklubb

BRYSSEL En högt uppsatt EU-parlamentariker för det ungerska konservativa regeringspartiet Fidesz, József Szájer, blev tagen på bar gärning av belgisk polis när han och 24 andra män bröt mot belgiska lockdownregler på fredagskvällen. Männen hade en vild sexorgie på en bögklubb i Bryssel. Szájer försökte fly genom ett fönster, rapporterar The Sun och flera andra medier.

József Szájer och flera andra, ej namngivna diplomater greps när polisen gjorde en coronarazzia mot bögklubben Le Detour i centrala Bryssel, alldeles intill polisstationen. Enligt The Sun var männen, 25 stycken, nakna och i full färd med avancerade ”sexuella aktiviteter”.

En källa med nära insyn i utredningen kommenterar till The Sun:

– Vi avbröt ett gangbang!

Många Brysselinsiders höjde förvånat på ögonbrynen när 59-årige Szájer, en av ungerska Fidesz grundare och en av ledarna för EPP-gruppen (där KD och M ingår), i söndags plötsligt meddelade att han lämnar. På tisdagen kom förklaringen.

Szájer uppges ha försökt fly ut genom ett fönster. Under flyktförsöket ska Szájer ha skadat ena benet innan han fångades in av polis. Szájer anklagas för att ha försökt smita från polisutredning genom att i det läget hävda diplomatisk immunitet som EU-parlamentariker.

– När polisen frågade mig om min identitet – eftersom jag inte hade ID-kortet på mig – uppgav jag att jag var EU-parlamentariker, är Szájers förklaring i ett pressmeddelande. En tablett ecstacy hittades vid orgien av polis. Men Szájer förnekar att tabletten var hans.

– Jag erbjöd mig att göra ett drogtest men polisen nekade, säger han i pressmeddelandet.

För tillfället är det förbjudet att samlas fler än tre personer åt gången i Belgien på grund av corona.

En källa inom EU-parlamentet konstaterar för The Sun att det inte är något fel att delta i sexorgier per se, men att det just nu är olagligt – åtminstone om sexorgien består av fler än det tillåtna antalet tre personer.

De 25 gruppsexmännen kommer att få böta motsvarande 2 500 kronor för brott mot de belgiska coronalagarna.

József Szájer är gift med en kvinna som är en av Ungerns främsta jurister och sitter som domare i författningsdomstolen. De har en vuxen dotter ihop.

En något pikant detalj för Szájer i sammanhanget är att han enligt en ungersk journalist låg bakom att den ungerska författningen skrevs om så att den innehöll en fras om att ”Ungern ska skydda äktenskapet som en förening mellan man och kvinna…”

Now that it’s confirmed: József Szájer, the MEP busted during a gay gangbang, is not only a close ally of PM Orbán, he personally re-wrote Hungary's constitution to include the following line: "Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man & a woman…" https://t.co/ov9qamrgl0

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 1, 2020