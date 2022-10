Vidriga videon: Aktivist häller avföring över folkkär soldats minnesstaty

STORBRITANNIEN I en video syns klimataktivisten och den tidigare läkarstudenten Maddie Budd, 21, hälla avföring över kapten Sir Tom Moores minnesstaty, en folkkär militärofficer som samlade in hundratals miljoner kronor till det brittiska sjukvårdssystemet NHS.

– Folk kommer säga att det här är fruktansvärt respektlöst mot hans liv och det NHS han stod upp för, och jag håller med, säger Budd i en video där hon motiverar aktionen.

Motivet till den vedervärdiga protesten är enligt 21-åringen att politiker genom sin bristande klimatpolitik och genom att inte förbjuda privatflygplan häller en hink med skit över allt det som Sir Tom Moore stod för.

– Varför tvingar vi vår civilisation till kollaps? Varför är det så gott som ingen som tar det här folkmordet på hela mänskligheten på allvar? säger hon i videon.

Maddie, 21, explaining why she poured human shit on this @captaintommoore memorial.

Find out what to do about climate genocide by coming to a LIVE zoom talk this Sunday at 7:30pm or watch a 70 minute video.

Both are available at https://t.co/zTzVJ2fWj9#endukprivatejets pic.twitter.com/A8SgQ7rPmY

— End UK Private Jets (@EndUKPrivateJet) September 30, 2022