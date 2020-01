Westerholm: ”Det finns ett antal platser där det behövs ett utegångsförbud just nu”

SVERIGE Det kommer krävas extraordinära åtgärder som exempelvis utgångsförbud för att komma tillrätta med bombattentaten och den allt grövre gängbrottsligheten. För att genomföra åtgärderna behöver Försvarsmakten tas i anspråk, menar Ledarsidornas Johan Westerholm. – Man måste frysa läget och ta kontroll, säger Westerholm som också vill se livstids utvisning för i stort sett alla utländska brottslingar.

I höstas utlyste polisen Operation Rimfrost för att betvinga gängkriminaliteten i Malmöregionen. Men oroligheterna har fortsatt i andra delar av landet med flera bombattentat bland annat i Stockholm och Norrköping, och skjutningar, bilbränder och gängbråk.

När journalisten Joakim Lamotte gjorde en livesändning från ökända Kronogården i Trollhättan blev han framför passiva poliser hotad, attackerad och bestulen. Efteråt hånades Lamotte av journalister på bland annat Svenska Dagbladet.

Förra veckan gjorde polisen en begäran till regeringen om att kunna begära in ytterligare stöd från Försvarsmakten vid exempelvis allvarliga ordningsstörningar och sabotage – gråzonsproblematik.

Häromdagen uttalar sig inrikesminister Mikael Damberg (S) i en intervju med Aftonbladet efter ett av de senaste bombattentaten. Damberg är ”förbannad”.

– Det är en fruktansvärd utveckling som vi måste slå tillbaka, säger Damberg till Aftonbladet.

Ledarsidornas ansvarige utgivare Johan Westerholm har ett förflutet inom Försvarsmakten och säkerhetsbranschen. Han konstaterar att polisen förlorat kontrollen över flera stadsdelar runtom i landet. För att återta kontrollen behöver polisen sätta in extraordinära resurser, säger Westerholm.

Det handlar inte längre om enstaka områden, och oroligheterna börjar allt mer spilla över i allt fler delar av samhället. Det är inte längre enbart de svagaste sociala grupperna som drabbas utan även boende i välbeställda områden har fått våldet inpå knutarna. Johan Westerholm understryker flera gånger allvaret i läget.

– Som situationen utvecklas i till exempel Trollhättan. Där skulle jag utlysa ett utegångsförbud mellan 22 och 04. Man måste frysa läget. Bara personer som har något ärende till eller från området ska tillåtas röra sig ute under den tiden. Det finns ett antal till områden i Sverige där det samma gäller, säger Westerholm.

Det är en väldigt kraftig åtgärd.

– Ja, men situationen är väldigt allvarlig. Jag är inte säker på att regering och riksdag, eller våra riksmedier för den delen, förstår det. Men folk har definitivt förstått det. Tar man inte kontrollen nu riskerar man ännu mer längre fram. Ju längre man väntar desto värre blir det.

– Efter att man fått kontroll på området kan man börja arbeta med att åtgärda de bakomliggande orsakerna, säger Westerholm.

Att lagstifta om utegångsförbud kan gå fort. Politiker från V, KD, SD och M har i olika sammanhang stött olika former av utegångsförbud.

– Det finns ingenting som hindrar den ansvarige ministern, i det här fallet Morgan Johansson, från att ge en utredare i uppdrag att snabbutreda med korta remissrundor och ha förslaget klart till riksdagen inom några veckor, eller någon månad. Det finns ingen naturlag som säger att en utredning måste ta flera år, säger Johan Westerholm.

I Johan Westerholms förslag med utegångsförbud skulle personal från Försvarsmakten, med en kortare kompletterande utbildning till ordningsvakt, övervaka särskilt utsatta områden under ledning av poliser.

Varför ska samhället använda sig av Försvarsmakten i det här läget?

– Därför att nu kommer det helt enkelt att gå åt kött. Mängd. Nu handlar det om volymer av våldsmonopolet i de här utsatta områdena. Vi behöver helt enkelt ha fötter på marken, uniformer som syns, närvaro i grannskapet. Och det finns inte tillräckligt med poliser i uniform i dag. Tar man pliktlagen till hjälp får man snabbt upp volymerna, säger Westerholm.

Det är inte bara ute i områdena det behövs läggas i en ny växel, enligt Westerholm.

– Tingsrätterna måste tillföras resurser så att det alltid finns jouråklagare i tjänst så att beslut om anhållande och en häktningsframställan kan göras snabbt. Det handlar om att titta på alla komponenter och instanser och se till att det inte brister eller laggar någonstans.

Johan Westerholm säger att det innebär konsekvenser att pressa tillbaka de kriminella gängen. Att låta dem fortsätta ostört är inget alternativ. Men han förklarar att samhället behöver vara beredda på fortsättningen.

– Gör vi den här frysningen måste vi vara beredda på att de här individerna kommer att dyka upp på andra ställen i landet. Vi har redan sett under Operation Rimfrost hur ledarna i gängen i Malmö flyttade norrut och startade upp nya verksamheter på nya orter samtidigt som man leder verksamheten i Malmö på distans. Det här behöver polisen ha beredskap för.

En offensiv mot gängbrottsligheten innebär också fler kriminella som behöver låsas in. Samtidigt är platsbristen på anstalterna i Sverige akut.

– Man måste göra en inventering. Gamla anstalter, häkten, och så vidare. Man måste ta sig en funderare: ”Vad fan har vi som finns bakom taggtråd”. Dammsug landet på platser, säger Westerholm.

Ett sätt att minska på beläggningen på landets fängelser och även att få bort brottslingar permanent från Sverige är att utvisa utlänningar som begår brott.

– Varje person som är utländsk medborgare som döms till fängelse på en månad eller längre, där ska normalfallet vara utvisning. Trafikbrott, i vissa fall kan man diskutera. Men när det gäller brott mot person, då är det utvisning. Och då snackar vi inte det här daltandet med tio års utvisning utan då är det utvisning på livstid.

– För övriga brottskategorier gäller three strikes and you’re out. På engelska är begreppet ”petty crimes”, småbrott. Som exempelvis snatteri och ringa narkotikabrott. Döms du för tre sådana brott, då åker du ut på livstid, säger Westerholm.

I Danmark förs diskussioner om att hyra fängelseplatser i andra länder. En idé Johan Westerholm inte har några problem med. Men han tycker att det finns en ännu bättre och potentiellt enklare lösning.

– Om vi har en brottsling som är dömd i Sverige som är medborgare i ett annat land, dit han ändå ska utvisas efter avtjänat straff. Då kan vi lika gärna redan nu ta kontakt och ställa frågan till dem: ”Hur mycket ska ni ha för att ta honom direkt och avtjäna straffet hos er?” Om de då säger till exempel ”två miljoner” då har vi en snabb lösning. Det frigör platser och är en bra affär för alla parter.

