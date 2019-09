Westerholm: ”Jämtin skulle vara en fortsättning på Wallström”

STOCKHOLM Vem som efterträder Margot Wallström är redan klart. Det säger Johan Westerholm, ansvarig utgivare på Ledarsidorna, som under flera år bevakat Utrikesdepartementet. Statsminister Stefan Löfven kan gå i olika riktningar enligt Westerholm. Antingen lägga om utrikespolitiken. Eller fortsätta på samma linje som Wallström, och då är Sidachefen Carin Jämtin ett av namnen som är aktuella, enligt Johan Westerholm.

På fredagseftermiddagen kom beskedet att Margot Wallström kommer att sluta som utrikesminister.

The time has come for me to spend more time with my husband, my children and my grandchildren. I have notified the Prime Minister of my wish to leave the government and my post as Minister for Foreign Affairs.

— Margot Wallström (@margotwallstrom) September 6, 2019