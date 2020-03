Westerholm om corona: Sänk bränsleskatten och skrota momsen – och gör det nu

STOCKHOLM Finansminister Magdalena Andersson flaggar för att regeringen kan komma med olika stimulansåtgärder på grund av coronaviruset. Ledarsidornas Johan Westerholm menar att det inte finns någon anledning att vänta med åtgärder som sänkt bränsleskatt och tillfälligt skrotad moms. – Vänta inte in en ekonomisk kris. Sätt in åtgärderna redan nu – innan företagen går på knäna och går under, säger han.

Under tisdagen presenterade Moderaterna ett ekonomiskt åtgärdspaket för att möta effekterna av coronaviruset. Bland förslagen finns att flygskatten avskaffas under 2020 och att företag får skjuta upp skatteinbetalningar för två månader i ett år. Moderaterna hade också ytterligare åtgärder om krisen ytterligare förvärrades, i ett krispaket på 30 miljarder kronor. Finansminister Magdalena Andersson (S) säger till Dagens Industri att regeringen är beredd.

”Vi tittar på alla möjliga förslag för att ha beredskap för alla eventualiteter. Vi är inte i ett läge där vi utesluter det ena eller det andra, utan tvärtom bereder vi långa listor med förslag”, säger hon.

Magdalena Andersson öppnar också för att staten kan gå in med kapitaltillskott i SAS.

Johan Westerholm, ansvarig utgivare för Ledarsidorna och frihetlig socialdemokrat säger att det inte är så mycket att bereda och vänta på.

– Massor av svenska företag är beroende av leveranser från Kina, och går med väldigt små eller inga lager. Och nu har fabrikerna i Kina stått stilla i en månad och ska starta upp. Det kommer att ta sju veckor innan svenska företag som är beroende av kinesiska underleverantörer kan räkna med att börja få leveranser. Det är bara att börja räkna, säger han.

– Det är nu stödet behövs. Det är nu det behöver bryggas över. Inte om en eller två månader. Görs inte det kommer många företag att gå under. Det är sju veckor som man behöver se till att absolut täcka upp i ett första skede, säger Westerholm.

I det här läget behöver Magdalena Andersson och regeringen agera med kraft säger Johan Westerholm. Man får helt enkelt inte chansa med mindre stimulansåtgärder. Han tycker att de åtgärder som diskuteras av Moderaterna och regeringen är rimliga men otillräckliga. Han undrar också om de förstår allvaret och vikten av att agera omgående.

– En åtgärd är att ta bort momsen de kommande sex veckorna på livsmedel. Det skulle vara en enorm lättnad och stimulans för livsmedelsbranschen.

Ett annat område Johan Westerholm vill se dramatiskt sänkta skatter på är bilskatterna.

– Sänk bränsleskatten rejält. Då pratar vi inte om några ören utan vi pratar om kronor. Gör det fram till den sista juni till att börja med. Och ta bort biltullarna. Då uppnår man två saker. Dels stimulerar man ekonomin och hjälper folks privatekonomi. Dels får man förhoppningsvis fler människor att välja att åka privat istället.

– Man minimerar helt enkelt antalet personer som åker kollektivt.