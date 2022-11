Westerholm om läxhjälpsfusket: ”Toppen av ett isberg”

Efter en fördjupad kontroll 2021 kom Skolverket fram till att 23 av 30 föreningar som fått pengar för läxhjälp hade blivit återbetalningsskyldiga. Och än så länge har inte en krona återbetalats av skattebetalarnas pengar, skriver Expressen i en ny granskning om bidragsfusket. Ledarsidornas Johan Westerholm, som länge granskat bidragen till civilsamhället, är inte förvånad över omfattningen av fusket.

– Det är bara toppen av ett isberg, säger han.

Totalt har Skolverket gett ut 225 miljoner kronor i stöd för läxhjälp sedan det infördes på ett nationellt plan 2014.

– Regelverken kring ideella föreningar är ganska slappa. Och föreningar omfattas inte av tryckfrihetsförordningen, även om de i huvudsak är finansierade med offentliga medel, säger Johan Westerholm.

Han menar att Medborgerlig Samlings granskning av läxhjälpsfuskande föreningar tillsammans med Skolverkets utredningar och Expressens reportageserie endast visar en liten del av de föreningsbidrag som hamnar fel i Sverige.

Hur djupt sträcker det sig?

– Nu pratar vi om läxhjälp, men jag vågar påstå att den här problematiken är vitt utbredd inom även andra uppdrag som staten eller det offentliga ger till civilsamhället.

”Väldigt svårt att komma åt ideella föreningar”

Enligt Expressens granskning har Skolverkets återbetalningskrav på föreningarna gått vidare till Kammarkollegiet. Det innebär att staten har fordringar på organisationerna som uppgår till drygt 13 miljoner kronor.

Men som det ser ut nu har inte ett endaste öre betalats tillbaka och Kammarkollegiet har inga större förhoppningar att det någonsin ska ske.

– Det är väldigt svårt att komma åt ideella föreningar när man kommit så långt att det är fråga om återkrav. Jag misstänker att i många av de här fallen studsar brev tillbaka, det finns ingen giltig adress att skicka kraven till. Sammantaget tyder det på att flera av de här föreningarna helt enkelt inte är aktiva längre, säger Peter von Wowern, enhetschef på Kammarkollegiet, till Expressen.

När föreningen är upplöst är det svårt för Kammarkollegiet att gå vidare med ärendet, menar von Wowern.

– Problemet för oss är att om föreningen redan är upplöst när vi kommer in så finns det inget för oss att gå vidare på. Det finns inga regler som gör att vi skulle kunna gå på styrelsen, en ordförande eller en före detta ordförande, säger han.

Föreningar kan återuppväckas

Enligt Westerholm finns det emellertid en möjlighet att få tillbaka skattebetalarnas pengar.

– Det finns en möjlighet som inte är prövad ännu. Och det gäller då fallet med Sveriges Unga Muslimer versus MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, reds. anm.) från 2020-2021, säger Westerholm.

– Där blev Sveriges Unga Muslimer återbetalningsskyldiga. Dels fick man statsbidragen indragna för att man inte levde upp till demokratikriterierna, som MUCF tillämpar enligt regelverk. Och man förlorade i förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen nekade prövningstillstånd.

Omkring två till tre dagar efter att domen vunnit laga kraft valde styrelsen till Sveriges Unga Muslimer att upplösa föreningen.

– Det här sker samtidigt som MUCF lämnar över kravet för återbetalning till Kammarkollegiet. För Kammarkollegiet är den statliga förvaltningsmyndighet som både betalar ut statsbidragen men också kräver tillbaka dem, om så skulle ske.

Även då menade Kammarkollegiet att det var mycket svårt att få tillbaka pengarna. Men i ett mejl till Ledarsidorna.se skriver Skatteverket att det finns möjligheter att ”återuppväcka” en förening.

”Det går, rent praktiskt, att ’återuppväcka’ en förening som blivit avregistrerad med hänvisning till att avregistreringen grundats på felaktiga uppgifter”, skriver Skatteverket.

– Men det måste komma in en begäran i sådana fall från Kammarkollegiet. Och såvitt känt har Kammarkollegiet inte lyft ett finger för detta, säger Westerholm.

”Kristdemokraterna – det konservativa blockets Miljöpartiet”

Vad gäller den nya regeringens vilja och/eller förmåga att stoppa det utbredda bidragsfusket hyser Westerholm inga större förhoppningar.

– Jag ser efter regeringens första veckor ganska mörkt på utvecklingen. Dels för att socialminister Jakob Forssmed (KD) har lyckats få kontroll över delar av finansieringen av civilsamhället, i form av myndigheten för stöd för trossamfund.

– Man ser det i årets budget också hur man flyttar pengar till verksamheter som ligger de religiösa trossamfunden nära. Man ska bygga ut delar av den andliga omsorgen med medel som tillförs Socialdepartementet som sedan kommer att slussas vidare till de religiösa samfunden. Det är 100 miljoner kronor per år till att börja med.

Han ser både Kristdemokraterna och Liberalerna som stoppklossar för att få till en förändring.

– Jag tror inte att det kommer komma någon skärpning av de här regelverken eller tillsynen av civilsamhällets organisationer i allmänhet och de här föreningarna som får offentliga uppdrag; allt från läxhjälp till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, Svenska För Invandrare – you name it.

– Det kommer inte komma en enda skärpning. Om inte Moderaterna och Sverigedemokraterna går samman och säger att nu får det fan i mig var nog.

– Jag har sagt det förut, jag säger det igen: Kristdemokraterna är det konservativa blockets version av Miljöpartiet.

