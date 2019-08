Wokefest hos identitetsvänstern: Storbråk på socialistkongress efter att ledamot klagat på ”sensorisk överbelastning”

USA Det blev ordentligt upprörda känslor i Georgia i USA i helgen när det Amerikanska demokratiska socialistpartiet, DSA, höll kongress. I ett klipp som gått viralt syns hur en ledamot klagar på att han får ”sensorisk överbelastning” på grund av att det finns ”killar” (”guys”) som viskar i lokalen. Något som får en annan ”kamrat” att begära ordet och kräva ett stopp för användandet av ”könat språk” (”gendered language”).

DSA:s kongress livesändes på webben under helgen. En webbsändning som senare har plockats ner. Men ett par klipp från kongressen har snabbt blivit virala. Det hela inleds med att en ledamot, Jesse Jackson från Sacramento, begär ordet.

–Uh, quick point of personal privilege, um guys, säger han och deklarar också att han könar sig som ”han” och ”honom”. Så fort Jackson säger ordet ”guys” syns hur en annan ledamot bland bänkarna blir upprörd.

Jackson fortsätter och ber de närvarande att hålla pratandet på bänkraderna till ett minimum. Han förklarar att han ”är en av de personer som är väldigt, väldigt känslig för sensorisk överbelastning”.

Medan han pratar syns hur flera i publiken signalerar ”Jazz hands” istället för att applådera, något som inom vissa progressiva vänsterkretsar, bland ”woke” personer, anses som mer inkluderande och respektfullt.

– Det är mycket viskande och pratande. Det gör det mycket svårt för mig att fokusera. Snälla, jag vet att vi alla är fräscha och redo att köra igång men kan vi snälla hålla pratandet till ett minimum? Det påverkar min förmåga att fokusera, säger Jesse Jackson.

– Tack kamrat, svarar mötesordföranden.

Men det tog inte slut där. Ledamoten som retat upp sig på att Jackson använt sig av ordet ”guys” får ordet.

– Point of personal privilege! Point of personal privilege! (ungefär ”Åsikt om personligt privilegium/tolkningsföreträde)

– Använd inte könat språk (”gendered language”) när ni tilltalar någon!

Sen fortsatte det hela med att Jackson kom tillbaka för en replik.

På sociala medier har klippen flitigt kommenterats. En av de som skojar med socialisterna är satirkontot Titania McGrath.

POINT OF PERSONAL PRIVILEGE!

Could the individual who called out the offensively gendered language of the individual who called out the sensory overload of the aggressive whispering please refrain from speaking at such an excessive triggering volume? 😡pic.twitter.com/ExQKXMtGsO

— Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) August 4, 2019