Ytterligare fyra döms efter korankravallerna

ÖREBRO I slutet av juni föll domen mot fyra män som deltog i korankravallerna i Örebro. Nu döms ytterligare efter upploppet i Örebro på långfredagen. Ardalan Abdulla, Yanik José Serrano, Abdulrahman Khalil och Abdalle Said Abdi döms alla till fängelse av Örebro tingsrätt. Khalil, som inte är svensk medborgare, slipper emellertid utvisning.

Den ende som erkände gärningarna i tingsrätten var Ardalan Abdulla, som dock tyckte att brottet skulle rubriceras som våldsamt upplopp istället för grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

Enligt tingsrätten kastade Abdulla under upploppet flera stenar mot polisen, varav vissa var av en rejäl storlek och tyngd. Han klättrade dessutom upp på ett övergivet polisfordon som han även tog sig in i och har på bara några meters avstånd kastat en stor sten mot en enskild polis huvud/hals, vilket han gjorde med ”full kraft”. Tingsrätten skriver att han har ”varit särskilt aktiv under upploppet”.

Abdi erkänner att han kastade sten under upploppen men att det inte var riktat mot polisen, vilket i hans mening gör att hans agerande inte bör betraktas som olagligt.

Serrano medger att han visserligen var i och i närheten av Sveaparken där upploppet ägde rum men att han inte är den person som åklagaren identifierar honom som. Den förklaringen köper inte tingsrätten som anger att vittnesmål, en genomgång av hans mobiltelefon samt filmmaterial visar att han befann sig på platsen under i princip hela upploppet.

I Sveaparken ska Serrano dessutom ha signalerat åt andra att ta sig framåt mot polisen samt angripit ett fordon med en polisman i förarplatsen. Mot slutet av kravallerna fick han tag på en polissköld som han beväpnade sig med.

Slipper utvisning

Khalil har i likhet med de andra kastat sten mot polisen och dessutom försökt förhindra deras framkomlighet genom att samla ihop och placera ut elsparkcyklar på en mindre väg. Han anses av tingsrätten ha varit mer aktiv i upploppet än Serrano.

Samtliga tilltalade döms nu av tingsrätten för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Abdulla döms även för våld mot tjänsteman och Serrano döms också för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, för en annan händelse i september 2021. Påföljden blir 6 års fängelse för Abdulla, 4 år och 6 månader för Serrano, 5 år Khalil och 2 år för Abdi, som är 19 år gammal och därmed får ett mildare straff.

Åklagaren yrkade även på utvisning för Abdulrahman Khalil, som är syrisk medborgare. Men det avslås av tingsrätten. Anledningen är att Khalil sedan tidigare är ostraffad och att hans familj befinner sig i landet.

Jublade när poliser träffades av stenar

Det var den 15 april som våldsamma upplopp utbröt i Sveaparken i Örebro där Rasmus Paludan hade fått tillstånd att hålla en allmän sammankomst. Paludan befann sig emellertid aldrig i parken när kravallerna bröt ut. I upploppet kastades sten mot polisen som slutligen retirerade varpå polisbussar kapades och sattes i brand.

”Folkmassan har kastat stenar som vägt upp till flera kilo på poliserna under mer än en timmes tid. Det har varit fråga om hundratals om inte tusentals stenar som regnat ner över poliserna”, skriver tingsrätten.

Tingsrätten menar också att stenarna inte enbart har kastats för att hindra Paludans allmänna sammankomst utan också för att allvarligt skada – och ibland möjligen döda – enskilda poliser.

”Detta har bl.a. manifesteras genom att folkmassan, när en polis träffats och skadats, gemensamt stämt upp i ett jubel över den effekt som deras agerande har fått. Ett sådant beteende är för tingsrätten djupt skrämmande. Att människor i vårt samhälle kan uppvisa en sådan fullständig likgiltighet för andra medmänniskors liv och hälsa är svårt att förstå. Dessutom gentemot människor som enbart utfört ett arbete som i grund och botten syftar till att skydda dem och i detta fall deras demokratiska rättigheter.”

Nyheter Idag har sökt åklagare Ove Jäverfelt för en kommentar. Åklagarmyndigheten meddelar att han har gått på semester.

