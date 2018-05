Pelle Zackrisson: De 9 000 afghanska männen kommer aldrig få något uppehållstillstånd

Det blir inget uppehållstillstånd för de 9 000 afghanerna. Och det är stor chans att Miljöpartiet kommer att sparkas ur regeringen innan valet. Det skriver Nyheter Idags redaktionschef Pelle Zackrisson efter fredagens pressträff med statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon.

It’s ok when we do it.

Ungefär så kan man sammanfatta fredagens pressträff med firma Löfven och Fritzon. Allt retorik de senaste åren från Socialdemokraterna om att Sverigedemokraterna varit dödsknarkarrasister för att de lagt förslag om utökat antal förvarsplatser, att de vill villkora bistånd med länder mot att de tar emot utvisade, och så vidare. Allt sådant var som bortblåst, numera är det förslag som Socialdemokraterna själva lägger.

Om man vill vara lite konspiratorisk skulle man kunna tro att Socialdemokraterna satt sig och lusläst Kent Ekeroths gamla motioner. Den här till exempel: ”Utvisning och förvar av svårutvisade”.

Kursomläggningen är total. Stefan Löfven stod på Medborgarplatsen för mindre än tre år sedan, september 2015, och sa att ”mitt Europa bygger inte murar”. I en intervju med Sydsvenskan samma år sade han även att ”nej, det finns ingen gräns”, på frågan om det finns något tak på hur många Sverige klarar att ta emot.

Helt skamlöst konstaterar numera Stefan Löfven att det kommit för mycket asylinvandrare de senaste åren. När kom den insikten?

Ett par saker kan konstateras efter att Socialdemokraterna nu lanserat sin nya migrationspolitik.

De 9 000 afghanerna, till största delen män, kommer aldrig att få uppehållstillstånd. De kommer aldrig ens få chansen att ansöka om uppehållstillstånd. På ett eller annat sätt kommer Socialdemokraterna att slingra sig ur mardrömmen att ha det beslutet hängandes över sig under valrörelsen. Allt annat vore politiskt självmord. Förslaget är återvisat till Lagrådet (och andra remissinstanser) för påseende. Samma Lagråd som generalsågade förslaget från första början.

Det andra som utkristalliserats är att Miljöpartiet mycket väl kan sparkas ur regeringen av Stefan Löfven. Ett alternativ som Ledarsidornas Johan Westerholm pekade på under fredagen. Socialdemokraterna har allt att vinna på ett sådant drag. Det är dessutom helt riskfritt. En impotent Allians har ju inte direkt visat sig villiga att ta makten under sina snart fyra år i opposition.

Regerar Stefan Löfven ensam fram till valet distanserar han sig från riksdagens invandringsliberala trojka, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det innebär i praktiken att Löfven också öppnar upp för att ta aktivt stöd av Sverigedemokraterna i en regering efter valet. Lita på att Löfven fram till valet kommer att få frågan om han utesluter uppgörelser med Sverigedemokraterna.

Även Miljöpartiet skulle tjäna på att åka ur regeringen. Då kan de kunna driva sina profilfrågor utan att behöva ta ansvar för den större regeringskollegans politik.

Den stora förloraren i ett sådant scenario är Centerpartiet som hittills har kunnat plocka hem besvikna miljöpartistiska väljare. Nu blir det plötsligt konkurrens på den kanten.