Zackrisson: Varför Moderaterna alltid förlorar debatten med vänstern – och hur de ska göra för att vinna

Moderaterna viker med jämna mellanrum ner sig och får stryk av vänstern i debatter. Nu senast lyckades vänstern skrämma M till att ta ner en bild på Ulf Kristersson. Skälet är att vänstern – till skillnad från moderater – förstår att politisk debatt är krig, skriver Nyheter Idags redaktionschef Pelle Zackrisson.

Författaren och debattören Ben Shapiro skrev för några år sedan boken How to Debate Leftists and Destroy Them: 11 Rules for Winning the Argument.

Ben Shapiros poäng är att vänstern aldrig är intresserad av att debattera i sak, utan istället, så gott som undantagslöst, är ute efter att ifrågasätta och smutskasta motståndarens karaktär.

Shapiro tar presidentkampanjen 2012 mellan demokraten Barack Obama och republikanen Mitt Romney som exempel. Romneys budskap om Obama var: ”Bra kille, dålig president”. Obamateamets budskap om Romney däremot: ”Fruktansvärd person rakt igenom”.

I Sverige har Moderaterna och partiledaren Ulf Kristersson blivit en lätt måltavla för vänsterns krypskytte. I höstas hoppade han av som utdelare av ett stipendium för arbete mot antisemitism efter att vänstermänniskor och liberaler rasat. På måndagen var det dags igen – en bild på Kristersson i någon form av jaktrock/oljerock plockades ner efter att vänstern och diverse journalister gnällt.

Men från vänsterns sida nöjer man sig såklart inte med att Kristersson och Moderaterna plockar ner bilden. Man ser blottan, svagheten. Och följdaktligen kräver man en ursäkt. Något som bland andra S-toppen Ulf Bjereld gör på sin blogg.

Om Kristersson ber om ursäkt, så är nästa naturliga steg naturligtvis att kräva en omorganisation av Moderaternas kommunikationsavdelning. Och så vidare.

Vad ska då Moderaterna göra?

Den viktigaste insikten är att vänstern aldrig är intresserad av att debattera i sak. Som i fallet med Kristersson – huruvida gränsen ska ”stärkas” och vad han menar med det – det är helt oväsentligt. Person, inte sak.

Här är några råd, några är från Ben Shapiros bok.

• Inse att det i en debatt aldrig handlar om att övertyga din motståndare

Det handlar bara om att övertyga din publik om att din motståndare har fel. Det kan låta som en självklarhet. Men många debattörer tror att de debatterar mot någon. När de i själva verket ska debattera inför en publik och förklara för publiken varför motståndaren har fel.

• Gå rakt mot elden

Ett citat från Andrew Breitbart, och som innebär att du inser att debatten inte handlar om att resonera och övertyga din motpart. Utan om att vinna. Och att din motståndare kommer att göra allt för att skada dig, kommer att göra allt för att smutskasta, förolämpa och karaktärsmörda dig. När smutskastningen kommer, håll huvudet kallt. Det är bara ord som inte har någon mening.

• Frame:a din motståndare, begränsa dennes handlingsutrymme

Ben Shapiro menar att vänsterns hela filosofi i det politiska spelet bygger på att man sätter stämplar på sina politiska motståndare. Exempelvis gör man det genom att stämpla M och KD som ”blåbruna” när de på olika sätt närmar sig SD. Det enda sättet att stoppa vänstern från den typen av försök till karaktärsmord är att göra det obehagligt och otrevligt för dem att fortsätta.

I det aktuella exemplet med Kristerssonbilden: Han har förlorat debatten redan om han börjar förklara varför bilden inte är osmaklig. Eller, som man gjorde, byter bilden och förklarar att man inte vill att den ska ta fokus från frågan.

I stället hade Kristersson och Moderaterna kunnat säga att vänstern är välkomna att debattera när man är beredd att diskutera om EU:s yttre gräns men att det inte kommer vara någon debatt om någon bild. Det är en debatt för idioter, för att citera Ben Shapiro.

• Tala klarspråk

När vänstern använder smutskastning – låt dem inte komma undan. Säg att de är mobbare och beter sig på ett otrevligt sätt. Förklara också exakt vad det är de håller på med. Om de på ett medvetet och ohederligt sätt feltolkar dig, säg/skriv det.

• Frame:a debatten

Vänstern vill att debatten ska handla om ”god ton”, om vem som talar med vem, om ”30-talet”, om brist på humanism, ”anständighet”, hur man ”uttrycker sig”. Och så vidare. Hittills har Ulf Kristersson och Moderaterna lydigt accepterat och pratat om att ”vara den vuxne i rummet”. I stället för att diskutera sakfrågor. Fel. Syntax Error.

Exempelvis frågan om migration. Acceptera inte att frågan handlar om gummibegrepp som ”anständighet” eller ”språk”. Det går inte att bemöta. Diskutera enbart sakfrågan. Vilken invandringspolitik ska Sverige ha och hur påverkar den? Det är det enda som är intressant.

• Tvinga vänstern att svara på frågor

Vänstern trivs när de kan ifrågasätta sin motståndares karaktär. Lösningen är att tvinga vänstern att svara på frågor. Det gillar de inte alls. Ett färskt exempel är reaktionerna hos Socialdemokraterna efter att SD släppte en film om Socialdemokraternas historia. Tidigare hade S kunnat pressa SD på SD:s mörka förflutna. Ett lätt byte. Men när den egna historien kom i fokus skrek S som en stucken gris. Tidigare hade frågorna handlat om SD:s historia. Nu handlade frågorna helt plötsligt om S:s historia.

• Bli inte distraherad, håll kvar i originalfrågan

I stället för att fortsätta debattera EU:s gränser och hur Sverige ska rusta för att inte hamna i samma läge som 2015, förleds M till en pseudodebatt om Kristerssons bild. I stället för att få pressa migrationsminister Morgan Johansson och statsminister Stefan Löfven om hur man kommer att agera, så hamnar Moderaterna på reträtt, i en helt annan fråga.

• Slå hårt, slå först, och slå exakt

Låt inte din politiske motståndare få in den första träffen. Mästaren i svensk debatt är Hanif Bali. När han är med i debattprogram, eller på Twitter, kommer han med sitt mest slagfärdiga, hårdaste argument först. Det är också det som tittare och läsare minns. I en debatt mot Miljöpartiets Rasmus Ling i SVT Opinion Live om återvändande IS-terrorister sade Bali: ”Nu är vi fast här med brallorna nere och det enda som finns kvar för politikerna att göra är att titta in i de här kamerorna och be om ursäkt”. Något som kraftigt begränsade Rasmus Lings möjligheter att prata om ”medmänsklighet”, ”tolerans” och andra liknande diffusa begrepp.

• Sluta försöka vara vänstern till lags – Lex Pilthammar eller borgerlighetens Stockholmssyndrom

Att hugga egna politiker i ryggen är något av en folksport inom borgerligheten, och framförallt bland Moderaterna. När moderatstyrda Staffanstorp höjer skatten – då är MUF-bossen Benjamin Dousa snabbt där och kräver att Christian Sonesson ska avgå. När Emilie Pilthammar lägger upp en något ekivok, men fullt påklädd, bild är partisekreteraren Gunnar Strömmer snabb att såga henne när Aftonbladet ringer upp.

Skälet är att borgerligheten, och M, vill vara vänstern till lags. Men det är, som det heter på engelska, en losing proposition, utsiktslöst. Det bygger på att man har accepterat vänsterns problemformulering, vänsterns världsbild.