Zyn återvänder med ’New Feel’ efter framgångarna i USA

Zyn från Swedish Match, var en pionjär inom vitt snus. Sedan lanseringen i USA 2014 har Zyn legat i framkant när det kommer till både produktutveckling och marknadsföring av vitt snus som ett hälsosammare alternativ.

Den amerikanska marknaden var snabb med att ta till sig Zyns tobaksfria snus och blev inom kort den största marknaden för vitt snus med Zyn som marknadsledare. 2016 introducerades Zyn även i Sverige, där det blev ett av de första varumärkena inom vitt snus.

Zyns fokus på den gigantiska amerikanska marknaden har cementerat dess position som global ledare inom vitt snus. I Sverige, en marknad med fler etablerade konkurrenten med bakgrund inom det traditionella snuset, fick Zyn snabbt konkurrens från både stora och små tillverkare. I Sverige är det Velo som leder marknaden men en marknadsandel en bit över 50%.

Lanseringen av ”New Feel” 2024 markerade ett nytt kapitel i Zyns historia och är både spännande och relevant av flera skäl. För det första lämnar Zyn strategin med en global produkt till förmån en strategi som öppnar för lokala varianter. USA behåller den ursprungliga ”torra” Zyn medan Sverige får en fuktig Zyn.

För det andra, i ljuset av Philip Morris Internationals köp av Swedish Match, signalerar lanseringen av ”New Feel” en fortsatt satsning på produktutveckling och innovation på den svenska marknaden. Att PMI (Philip Morris International) ser Zyn som sitt primära varumärke har bland annat markerats genom utfasning av varumärken som Shiro.

Med PMIs resurser och globala nätverk i ryggen har Swedish Match kunnat accelerera lanseringen och utvecklingen av nya produkter som ”New Feel”. Detta stärker Zyns konkurrenskraft och position på marknaden, och understryker företagets engagemang för att erbjuda högkvalitativa och innovativa produkter som möter konsumenternas förväntningar och behov.

Lanseringen av ”New Feel” är därför inte bara en ny produktlansering, utan också ett tecken på Zyns vilja och förmåga att ta upp kampanjen om förstaplatsen också på den svenska marknaden.

Zyns lansansering och tidiga Framgångar

Zyn lanserades redan 2014 i USA. Lanseringen markerade ett betydande steg för Swedish Match på den amerikanska marknaden, där efterfrågan på rökfria nikotinprodukter växte. 2016 introducerades Zyn på den svenska marknaden, vilket gjorde det till ett av de första varumärkena inom kategorin vitt snus i Sverige.

Med ett sortiment som kombinerade traditionella smaker med innovativa varianter, som Zyn Lemon Spritz och Zyn Espressino, fick Zyn snabbt ett fotfäste bland konsumenterna.

Från starten mottogs Zyn med stor entusiasm, tack vare dess unika egenskaper och smaker. De vita prillorna, helt fria från tobak, erbjöd användarna en diskret och fräsch upplevelse. Zyns initiala sortiment inkluderade smaker som Zyn Cool Mint och Zyn Citrus, vilka kombinerade populära och välkända smaker med en modern touch.

Produktens diskreta design och effektiva nikotinleverans gjorde den snabbt populär bland både nya användare och de som ville minska sitt tobaksanvändande. Zyn kom snabbt att inta ledartröjan på den svenska marknaden.

Internationell expansion och framgångar i USA

Zyn lanserades på den amerikanska marknaden 2014 markerade Swedish Matchs inträde på marknaden för tobaksfria nikotinprodukter i USA. Den amerikanska marknaden var vid den tiden på jakt efter alternativ till traditionella tobaksprodukter, och Zyns innovativa koncept tilltalade både rökare och nya användare.

Swedish Matchs strategi innefattade att erbjuda en produkt som var diskret, tobaksfri och tillgänglig i en rad olika smaker och styrkor, vilket gjorde det enkelt för användare att hitta en variant som passade deras preferenser.

Zyns initiala lansering fokuserade på några få delstater men utökades snabbt till att omfatta fler regioner. Produkterna distribuerades genom både fysiska butiker och e-handlare, vilket säkerställde en bred tillgänglighet. Sammantaget bidrog produktens egenskaper och det effektiva distributionsnätet till att Zyn snabbt kunde bygga upp ett lojalt kundunderlag i USA.

Framgångarna på den amerikanska marknaden kan tydligt ses i försäljningsstatistiken och den snabba tillväxten i marknadsandelar. Inom några år efter lanseringen hade Zyn etablerat sig som en ledande aktör inom kategorin vitt snus.

År 2019 stod Zyn för en betydande del av marknaden för tobaksfria nikotinprodukter, med en årlig försäljningsökning som överträffade konkurrenterna.

År 2020 rapporterade Swedish Match att Zyn sålde över 50 miljoner dosor i USA, vilket cementerade dess position som marknadsledare (Swedish Match Annual Report 2020).

Under 2023 såg Zyn en anmärkningsvärd ökning av försäljningen med 62 % med en försäljningsvolym på cirka 350 miljoner dosor. Denna trend förväntas fortsätta, med prognoser som tyder på att försändelserna kan överstiga 520 miljoner dosor 2024​(TobaccoIntelligence)​​ (Market Realist)​.

Zyns framgång på den amerikanska marknaden kan tillskrivas flera faktorer, inklusive den ökande efterfrågan på rökfria alternativ till traditionella tobaksprodukter.

Zyns produktsortiment, som inkluderar en mängd olika smaker och nikotinstyrkor, har tilltalat en bred konsumentgrupp. Dessutom har företagets strategiska marknadsföringsinsatser och starka distributionsnätverk spelat en avgörande roll i dess snabba marknadspenetration​(TobaccoIntelligence)​.

Denna tillväxt har bidragit avsevärt till den totala intäkten för Philip Morris International (PMI), som förvärvade Swedish Match, tillverkaren av Zyn​(Market Realist)​. Rökfria produkter, inklusive Zyn, representerar nu mer än en tredjedel av PMI totala intäkter, vilket understryker den strategiska betydelsen av denna produktkategori i företagets portfölj​ (TobaccoIntelligence)​.

Trots dessa imponerande siffror står Zyn och PMI inför utmaningar, särskilt med tanke på regulatorisk granskning och den potentiella lockelsen hos yngre. Insatser för att säkerställa efterlevnad av lagkrav och minska riskerna för ungdomar pågår, eftersom företaget fortsätter att navigera i det föränderliga landskapet för vitt snus och andra tobaksfria nikotinprodukter​(Market Realist)​.

Zyn och konkurrensen i Sverige

Den svenska marknaden för vitt snus har vuxit snabbt de senaste åren, driven av en ökande efterfrågan på vitt snus.

Flera varumärken konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet, inklusive välkända aktörer som Zyn, Velo, Loop och On!. Denna ökande konkurrens har lett till en intensiv produktutveckling och marknadsföringsinsatser från alla involverade företag.

Velo, till exempel, har positionerat sig starkt genom att erbjuda en bred palett av smaker och styrkor, ofta med fokus på innovativa och fräscha smakkombinationer. On! har tagit en annan väg genom att erbjuda mindre prillor som tilltalar konsumenter som föredrar en mer diskret användning. Andra aktörer som Nordic Spirit, Loop och Skruf har också tagit upp kampanjen om ledartröjan inom vitt snus, vilket ytterligare ökar konkurrensen på marknaden.

Den ökade konkurrensen har resulterat i att konsumenterna nu har tillgång till ett brett utbud av produkter som möter olika preferenser och behov. Bara i Sverige finns över 37 varumärken inom tobaksfritt snus.

Zyn lyckades tidigt positionera sig på svenska marknaden genom en kombination av tajming och effektiv marknadsföring. Som ett av de första varumärkena inom vitt snus i Sverige, lyckades Zyn dra nytta av sitt försprång och erfarenheter i USA. Som Al Ries och Jack Trout uttrycker det i den klassiska boken ”The 22 immutable laws of marketing”: ” it’s better to be first than it is to be better”.

Trots att Zyn var bland de första i Sverige lyckades de inte behålla försprånget detta gav. Zyn förlorade sin position till Velo som idag har en marknadsandel på över 50% i Sverige. Velo, som är ett kapitel i sig med sina många varumärkesbyten och namnförändringar, intog förstaplatsen tack vare stora investeringar i marknaden, både i produkt och synlighet.

Lanseringen av Zyn New Feel

Philip Morris International (PMI) strategiskt köp av Swedish Match 2022 syftade till att expandera PMIs utbud av rökfria tobaksprodukter. PMI, ett globalt ledande tobaksföretag, har sett en ökad efterfrågan på alternativa nikotinprodukter och har aktivt sökt att diversifiera sitt sortiment bortom traditionella cigaretter. Genom köpet av Swedish Match, som är känt för sitt innovativa och framgångsrika utbud av snus och vitt snus, kunde PMI stärka sin position på den amerikanska marknaden för tobaksfria nikotinprodukter. Köpet skulle dock också påverka den svenska marknaden.

I början av 2024 lanserade Zyn en ny prilla kallad ”Zyn New Feel”. Den nya prillan är smalare, mjukare och längre än tidigare varianter. Smaker som Zyn Cool Mint, Zyn Citrus och Zyn Violet Licorice har alla anpassats till detta nya format, vilket innebär att hela Zyn Slim-familjen nu erbjuder prillor med en förbättrad känsla och komfort. Drivkraften bakom denna innovation och lansering är uppenbar: att återta ledartröjan på den svenska marknaden.

Uppköpet av Swedish Match av Philip Morris International har troligen haft en betydande inverkan på utvecklingen och lanseringen av ”New Feel”. Med tillgång till PMIs omfattande resurser och globala distributionsnätverk kunde Swedish Match accelerera utvecklingen av nya produkter och snabbt föra dem till marknaden. Samtidigt gav PMIs starka finansiella stöd möjligheten att investera i avancerad forskning och utveckling, vilket resulterade i innovationer som ”New Feel”. Denna sammanslagning av resurser och expertis från två ledande aktörer inom nikotinprodukter har bidragit till att höja standarden för vad konsumenterna kan förvänta sig av tobaksfria produkter.

Framtidsutsikter: Zyns strategi framåt

Zyn har en tydlig strategi för att behålla och stärka sin position som ledande varumärke inom vitt snus. En viktig del av denna strategi är att fortsätta fokusera på innovation och produktutveckling. Genom att regelbundet introducera nya smaker och förbättra befintliga produkter, som den senaste lanseringen av ”New Feel”, kan Zyn fortsätta att tillfredsställa konsumenternas varierande preferenser och behov.

Geografiskt sett ser Zyn stora möjligheter i att expandera till nya marknader utanför USA och Sverige. Med stöd från Philip Morris Internationals globala nätverk kan Zyn snabbt nå nya regioner där efterfrågan på tobaksfria nikotinprodukter växer.

Länder i Europa och Asien är särskilt intressanta mål för framtida expansion, där förändrade regleringar och en ökad medvetenhet om hälsorisker kopplade till tobak öppnar upp för nya möjligheter. Genom att fortsätta satsa på innovation, marknadsföring och strategisk expansion, strävar Zyn efter att befästa sin ställning som en global ledare inom vitt snus och tobaksfria nikotinprodukter.

Med ett starkt fokus på konsumenternas behov och en strategi som kombinerar lokala anpassningar med global expertis, är Zyn väl positionerad att möta framtidens utmaningar och möjligheter inom vitt snus och tobaksfria nikotinprodukter.