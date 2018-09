13 bilar brändes i Västerås – polisen misstänker samband

VÄSTERÅS Under natten till måndagen eldhärjades 13 bilar på olika platser i Västerås. Polisen misstänker att det kan finnas ett samband mellan de olika bränderna.

Totalt brann 13 bilar på fem olika platser i Västerås under natten. Det första larmet kom in klockan 03.50 då vittnen såg två bilar brinna på Gjutjärngatan på Bäckby. Ytterligare fyra larm kommer senare in till polisen, varav det sista görs klockan 05.06 när fyra bilar brinner på en parkering vid Apalbyvägen.

Polisen misstänker att bränderna var anlagda och en anmälan om skadegörelse om brand har upprättas för varje fordon. Man tror också att det kan finnas ett samband mellan de olika fallen.

– Det är för tidigt att säga. Däremot att de ligger geografiskt så pass nära och tidsmässigt så pass nära så kan man ju misstänka att de har ett samband, men det är för tidigt att säga till 100 procent, säger polisens presskontakt Johan Thalberg.

Så vitt han vet finns det ännu ingen misstänkt eller gripen för skadegörelsen. Just när det gäller bilbränder är det också svårt att ta fast gärningsmännen. Ofta behöver man hjälp från vittnen som kan peka ut personerna som tände på.

– I många av fallen är man helt beroende av hjälp ifrån allmänheten, säger Johan Thalberg.

