2,7 miljoner samtal till Vårdguiden låg ute oskyddat på internet

SVERIGE Alla samtal som ringts till 1177 Vårdguiden och hanterats av vårdföretaget Medicall har legat ute på internet på en öppen server, avslöjar Computer Sweden.

2,7 miljoner samtal till 1177 Vårdguiden, med en sammanlagt längd på 170 000 timmar, har legat ute helt öppet på internet, avslöjar Computer Sweden. Det handlar om samtliga samtal till 1177 som hanterats av vårdföretaget Medicall.

Samtalen innehåller många känsliga uppgifter om hälsotillstånd hos både personer som ringer in och deras anhöriga, och en del av filerna har dessutom försetts med telefonnumret till den som ringde samtalet. Sammanlagt 57 000 svenska telefonnummer förekommer i databasen.

Medicall är en underleverantör med säte i Thailand som främst hanterat samtal under obekväma tider. Medicall har använt Biz 2.0, ett molnbaserat callcenter-system som levererats av det svenska företaget Voice Integrate Nordic AB.

Men servern där filerna har sparats har varit tillgängliga på internet utan lösenordsskydd, vilket innebär att vem som helst med rätt adress har kunnat avlyssna känslig information.

– Detta är katastrofalt, det är ju känsliga uppgifter. Vi hade ingen aning om att det låg till så här. Vi ska naturligtvis se över våra system och kolla upp vad som kan ha hänt, säger Tommy Ekström, vd på Voice Integrate Nordic, till Computer Sweden.

Även ett stort antal samtal om sjuktransport inom Region Uppsala förekommer i läckan, skriver Computer Sweden. De samtalen innehåller bland annat känslig information om namn, adress och personnummer.

I det fallet har emellertid Voice Integrate Nordic helt på eget bevåg valt att spara samtalen.

– Vi har beställt systemet av Voice Integrate för flera år sedan, men vi har aldrig sagt att samtal ska spelas in. Vi har ingen aning om att de spelas in och vi har ingen anledning att spela in samtalen, säger Björn Tapper, it-ansvarig på Prebus, som hanterat samtalen, till Computer Sweden.

Inte heller Tommy Ekström kan svara på varför de samtalen spelades in.

– Jag minns att vi nämnde möjligheten att spela in samtal, men om de säger att de inte beställt inspelning så är det så. Vi har inte kommit överens om att samtalen ska spelas in. Jag har sökt Björn Tapper för att tala om saken, men inte hunnit hittills. Men jag kan tyvärr inte svara på varför dessa samtal har spelats in, säger Ekström.

