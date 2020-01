320 skjutningar under 2019 – 41 döda

SVERIGE Under 2019 inträffade 320 skjutningar i Sverige, rapporterar SVT. Det är 14 fler än under föregående år. Samtidigt dog 41 personer i samband med skjutningarna 2019, vilket är fyra färre än under 2018.

SVT rapporterar vidare att skjutningarna minskar i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Enligt Mattias Sigfridsson, biträdande polisområdeschef i Malmö, har man arbetat på ungefär samma sätt i de olika städerna.

– Vi har låst in många tongivande personer och mer eller mindre upplöst ett par kriminella nätverk, som då har kommit bort från gatan. Vi har förhindrat flera skjutningar, även om det inte går att mäta brott som inte händer, säger han.

Läs även: Rektorn om mobbade syskonen: ”Gör sig till verktyg för de antidemokratiska krafterna”

På andra håll är trenden den motsatta. Mest har skjutningarna ökat i norra Sverige, från tre stycken 2017 till 28 under 2019. Ett antal av dessa kan kopplas till grovt kriminella nätverk.

– Det är en del av den nationella trenden, om än i betydligt mindre omfattning och möjligen något senare än de andra, säger Lars Wahlberg, biträdande polisområdeschef i region Nord.

Läs även: Westerholm: ”Stefan Löfven måste börja rensa ut antisemiterna ur Socialdemokraterna”