A$AP Rocky häktad efter slagsmål i Stockholm

STOCKHOLM Den amerikanska rapstjärnan A$AP Rocky har häktats, misstänkt för misshandel efter ett slagsmål i centrala Stockholm på söndag kväll. Misshandeln föranleddes av att rapstjärnan och hans sällskap attackerades och förföljdes av brottsoffret, som även anklagades för att ha tafsat på förbipasserande kvinnor.

En film som publicerades av den amerikanska nöjesguiden TMZ visade hur A$AP Rocky kastade en man ned i gatan, för att sedan tillsammans med två personer i sitt sällskap attackera den liggande mannen med sparkar och slag.

En fim som A$AP Rocky publicerade på Instagram visade vad som lett fram till bråket. Mannen hade attackerat A$AP Rockys livvakt med sina hörlurar som tillhygge. När hörlurarna gick sönder krävde han ersättning och förföljde tillsammans med en kamrat rapstjärnan och hans sällskap i flera kvarter.

I filmen säger också en förbipasserande kvinna att mannen och hans kamrat ska ha antastat henne och hennes väninna sexuellt. Någon film som visar exakt hur och varför slagsmålet börjar har inte publicerats.

A$AP Rocky var i Stockholm för att uppträda på Smashfestivalen, och genomförde sin konsert som planerat på tisdag kväll. Kort efter konserten greps rapstjärnan och två personer ur hans sällskap av svensk polis, misstänkta för grov misshandel.

På grund av flyktrisken begärdes A$AP Rocky häktad, vilket skedde på fredagen. A$AP Rocky har redan missat flera spelningar på sin pågående världsturné som riskerar att ställas in helt och hållet.

Brottsrubriceringen har dock nedgraderas från grov misshandel till misshandel av normalgraden, men åklagare Fredrik Karlsson sade under en pressträff att det kan komma att ändras.

– Jag anser i nuläget att det finns sannolika skäl för grov misshandel för att det är flera personer som ger sig på en person som ligger ner, och att det finns misstanke om att tillhygge använts, säger Karlsson, som emellertid också noterar att misshandeln inte var oprovocerad.

– Det finns ett moment som gör att det här ärendet är intressant och det är att det finns en provokation och en efterföljande av den här artistens sällskap av offret, säger Karlsson.

Det är inte första gången A$AP Rocky, vars debutalbum ”Long. Live. ASAP” från 2013 rosades av kritiker och toppade Billboardlistan, anklagas för misshandel. I augusti 2013 anklagades A$AP Rocky för att ha gett en kvinna en örfil på Budweiser Made in America Festival. Åtalet avfärdades av domstol när ett vittne inte infann sig. Kvinnan stämde senare A$AP Rocky, som nekade till misshandel, och parterna gjorde upp 2015.

A$AP Rocky är inte den enda amerikanska rapartisten som haft problem i Sverige under veckan. På onsdagen tweetade den kvinnliga rapparen Rico Nasty att ”Sverige är galet”, och att en person försökt ta sig in på hennes hotellrum

Sweden is WILD . This nigga just tried to sneak in my hotel room

— TACOBELLA (@Rico_nastyy) July 3, 2019