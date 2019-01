Afghan misstänks ha knivhuggit gravid kvinna – barnet dog

BAD KREUZNACH I Tyskland misstänks en afghansk asylsökande ha attackerat en gravid kvinna med kniv. Hennes tillstånd är nu stabilt – men det ofödda barnet har dött.

Bland annat Der Spiegel rapporterar att en gravid kvinna attackerades på ett sjukhus i staden Bad Kreuznach på fredagskvällen. Polis och åklagare har uppgett att den polska 25-åriga kvinnan fick livshotande skador men är nu i stabilt tillstånd. Hennes ofödda barn överlevde dock inte.

Den misstänkte gärningsmannen uppges vara en 25-årig afghan som sökt asyl i landet. Han försökte till en början fly men kunde gripas av polisen på tågstationen i Bad Kreuznach. Han är i nuläget misstänkt för bland annat mordförsök.

Läs också: Ung kvinna bröt näsan på tafsande afghan

Kvinnan och mannen ska ha bråkat med varandra vilket ledde till att han knivhögg henne ett flertal gånger. Polis och åklagare har ännu inte gett ut några detaljer om bakgrunden till dispyten.

En som har kommenterat händelsen är den polske parlamentarikern Dominik Tarczyński, som representerar regeringspartiet Lag och rättvisa. ”Det är dags för Europa att kämpa för sitt liv”, skriver han på Twitter och fortsätter: ”Polen kommer att stoppa denna galenskap i Europa!”

YES! It’s time for Europe to fight for It’s life!

Poland will stop this madness in Europe!#MakeEuropeGreatAgain https://t.co/HoeuvTYP2M

— Dominik Tarczyński (@D_Tarczynski) January 13, 2019