Aftonbladet AI-rappar recension

Kommer journalistik i framtiden presenteras i rap-form? Aftonbladet har i alla fall redan nu gjort ett försök med formatet, då tidningens recension av artisten Beyoncés konsert i Stockholm via ett AI omvandlades till en rap-låt med syftet att nå unga nyhetskonsumenter.

”Bey is the queen of pop, she got the world on lock, from United States to Sweden, she’s got the fans in shock” kunde tusentalet unga användare som fick prova tjänsten i förra veckan höra AI:t rappa.

– Målet med projektet var att experimentera hur man kan presentera nyheter i framtiden och en av idéerna var nyheter som musik, säger Aftonbladets biträdande redaktionschef Martin Schori till Kulturnytt i P1.

– Det som står helt klart är att vi måste verkligen utmana sättet vi presenterar nyheter på, och det är hela bakgrunden till det här projektet, fortsätter han.

Läs även: Blåste tidning med AI-genererad woke-artikel