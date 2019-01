Aftonbladet: Uppgörelse mellan S, MP, C och L klar

SVERIGE Enligt uppgifter till Aftonbladet har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens i regeringsfrågan.

Aftonbladets källor uppger att förhandlingarna om regeringsfrågan på väg att gå i mål – S, MP, C och L ska ha nått fram till en överenskommelse. S kallar in sin partistyrelse under fredagen och C och L ska förankra uppgörelsen i sina respektive partiorgan under helgen.

Enligt en källa med insyn har S gått C till mötes när det gäller frågor som arbetsrätten och hyresregleringen. MP har enligt samma källa fått igenom att flygskatten återinförs och rätt till familjeåterförening för flyktingar. Efter L:s önskemål ska ett förslag ska tas fram om hur skolan kan förstatligas.

När Aftonbladet kontaktar C:s och L:s pressekreterare vill de inte ge några kommentarer om uppgörelsen.

Texten uppdateras.