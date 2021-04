Aftonbladets Sima: Volvologgan en omodern manlighetssymbol

SVERIGE Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima ifrågasatte att Volvo har en ”manlighetssymbol” som logga – och fick direkt svar från biltillverkaren. I själva verket är det en symbol för järn, förklarade Volvo.

Det var på torsdagen som Jonna Sima skrev inlägget på Twitter som fått många att reagera. Hon undrade varför Volvo har en manlighetssymbol som logga och kallade det stereotypt och omodernt.

Det tog inte lång tid innan hon fick svar från Volvo Cars officiella konto. Där förklarade man för Sima att det rör sig om en uråldrig symbol för järn, och att biltillverkaren använder den för att anknyta till den svenska järnindustrin.

Our Volvo Iron Mark is the ancient chemical symbol for iron. We wanted to pick up this symbolism and create associations with the honored traditions of the Swedish iron industry: steel and strength with properties such as safety, quality and durability.

Ledarskribenten verkade dock inte helt nöjd med denna förklaring. Loggan kan ändå skicka fel signaler i en modern kontext, skrev hon i ett svar till Volvo.

Thank you for your explanation! But I wonder if that argument is sustainable in our time. See, for example, the discussion about Frölunda Indians. Something that felt reasonable then, sends the wrong signals in a modern context.

Just a thought.

