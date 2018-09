Åkesson bojkottar valvakan på grund av SVT:s uttalanden: ”ren lögn”

STOCKHOLM Efter att Sveriges Television tagit avstånd från Jimmie Åkessons uttalande i den sista partiledardebatten, samt felciterat Åkesson följande dag, anmäler Sverigedemokraterna SVT till valobservatörerna från OSSE. Samtidigt meddelar Åkesson att han kommer att bojkotta SVT:s traditionella valvaka, där riksdagspartiernas partiledare vanligtvis brukar finnas på plats.

Konflikten mellan Sverigedemokraterna och Sveriges Television trappas upp. Det började med att partiledardebattens programledare tog avstånd från ett av Jimmie Åkessons uttalanden direkt efter debatten. När man dagen efter motiverade sitt agerande förvrängdes Åkessons uttalande så att det fick en rakt motsatt innebörd.

I en artikel på SVT:s hemsida citerar programchefen Eva Landahl inledningen på Jimmie Åkessons uttalande, som löd ”Bara invandrare får jobb så kommer allt att lösa sig” – det har de sagt hela tiden. Det händer inte, det blir inte så. Därför måste man ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna att få jobb. Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige”. Sedan skriver Landahl att ”Uttalandet är generaliserande och pekar ut invandrare som en grupp som inte är svenskar och som inte passar in i Sverige.”.

Till Expressen säger Landahl vidare att:

– Han pekade ut invandrare som en grupp som inte kan bli svenskar, och det var det som vi tog avstånd från.

Jimmie Åkessons citerade uttalande var emellertid bara inledningen på ett resonemang. Åkesson fortsätter nämligen – efter avbrott från Annie Lööf – med att säga att ”det är klart, att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättning att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap.”

Bojkottar valvakan och anmäler till valobservatörer

I ett Facebook-inlägg skriver Jimmie Åkesson att SVT ljuger om hans uttalande, och under dagen gick Sverigedemokraterna ut med ett pressmeddelande där man förklarade att Åkesson ”avböjer all medverkan i SVT under lördag och söndag”.

Som skäl anges att ”SVT under lördagen valt att förvanska vad Jimmie Åkesson sagt i syfte att försvara sitt beslut under partiledardebatten. I Expressen sa Eva Landahl, ansvarig utgivare hos SVT att ”Han pekade ut invandrare som en grupp som inte kan bli svenskar”. Detta är en ren lögn. I en artikel på svt.se har Eva Landahl valt att klippa bort den del av Jimmie Åkessons uttalande som klargör att invandrare ska ges förutsättningar för att bli en del av det svenska samhället. Genom att stympa citatet och ta det ur sin kontext förvanskas betydelsen av vad Jimmie Åkesson sa i debatten.”

Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson sade till Aftonbladet att man anmält SVT till valobservatörerna från OSSE. I ett inlägg på Facebook skriver Karlsson vidare att ”Med bara timmar kvar tills vallokalerna öppnar, så går en av de ansvariga cheferna på statskontrollerade SVT, som tidigare visat uppskattning för propagandistiska texter riktade mot det ledande oppositionspartiet, skrivna av en regeringskontrollerad tidning, offentligt ut och ljuger om vad Jimmie har sagt”.

Nyheter Idag har upprepade gånger sökt Eva Landahl och Sveriges Television för en kommentar.

