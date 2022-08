Ambassad i London stormades av islamister

Åtta män har arresterats efter att ha stormat den azerbajdzjanska ambassaden i London på torsdagseftermiddagen, rapporterar Metro UK. Efter att ha intagit ambassaden tog sig inkräktarna ut på balkongen där de tog ner Azerbajdzjans flagga och skanderade slagord inför åhörare.

På sociala medier sprids filmer där männen intar balkongen. Även nedanför balkongen ute på gatan syns en person vifta med en flagga framför en folksamling.

Religious Shiite radicals funded and brainwashed by Islamic Republic of #Iran, seized #Azerbaijan Embassy in #London. Seems like Azerbaijan’s staunch secularism is a thorn in the eye of Islamist radicals.

