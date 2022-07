Här stormas presidentpalatset

SRI LANKA Skenande inflation, matbrist och bränslebrist gjorde att invånarna fick nog. På lördagen kablades dramatiska scener ut från Sri Lankas huvudstad Colombo när presidentpalatset stormades.

Stormningen fångades på film där tiotusentals människor springer uppför trapporna till det jättelika huset.

NOW – Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's capital.pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ

