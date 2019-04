Amelia Andersdotter: Hela EU på väg att bli en digital fransk koloni

Ik kan het echter niet beter dan Twitter-user @MirceaKitsune zeggen:

“Every #EU institution disrespected us: The Commission called us #bots and the mob, the Parliament jokingly voted the directive by pressing the wrong buttons, the Council may ignore the outrage too and serve its masters. The government of #Europe is at war with the people!”

Natuurlijk, voor burgers die zich er niet bewust van zijn dat verkeerd stemmen niet ongewoon is in het Europees Parlement – volgens Europese NGO VoteWatch komt dit blijkbaar vooral voor bij Franse EPs – is het feit dat dertien parlementsleden door technische redenen verkeerd hebben gestemd, en dat dit voor een verkeerd resultaat zorgde, niet erg vertrouwenswekkend.

Wat het fundament van onze gemeenschappelijke democratie zou moeten zijn, en een uitdrukking van de wil van de burgers, lijkt op een willekeurig proces, lijdend onder het onvermogen van verkozen politici om op de juiste knop te drukken.

Afzonderlijk wegen deze omstandigheden misschien niet zwaar genoeg door voor mijn verzoek aan u, mijnheer de premier, maar samen zorgen ze voor een situatie die een dusdanige impact heeft op de publieke opinie dat het een negatieve impact op het Europees project zal hebben.

Als u, zoals ik, vertrouwen hebt in het voortbestaan en de legitimiteit van het Europees project, hoop ik dat u de wijsheid zult hebben om de Europese Raad te vragen dit proces te herdoen. Laten we deze her- vorming van het auteursrecht afwijzen en het opnieuw doen – zonder de beledigingen, zonder de laster en met de vingers op de juiste knop.

Dank u voor uw andacht,

Amelia Andersdotter

Voormalig Europarlamentslid (2011-2014) Zweden