Amerikanska vänstermedier massavskedar journalister

USA Huffington Post och BuzzFeed gör stora nedskärningar i personalstyrkan. I en tweet skriver Donald Trump att nedskärningarna beror på ”fake news och dålig journalistik”. BuzzFeed får också kritik för att man inte betalar ut den avskedade personalens intjänade semesterersättning.

Nu drabbas amerikanska vänstermedier av stora nedskärningar. Verizon, som äger bland annat Huffington Post, har meddelat att man kommer avskeda sju procent av personalstyrkan, rapporterar The Cut.

20 anställda på Huffington Post har avskedats. Huffington Post startade 2005 som en Bush-kritisk blogg men har sedan dess växt till att bli USA:s största vänstersajt med fokus på nyheter och krönikor.

I juli 2015 meddelade Huffington Post att man skulle bevaka Donald Trumps kampanj för presidentvalet under rubriken ”underhållning” då man inte tog honom på allvar. ”Om ni är intresserade av vad ”The Donald” har att säga, hittar ni det bredvid våra nyheter om Kardashians och ”The Bachelorette” skrev redaktionen.

Viralsajten BuzzFeed gör ännu större nedskärningar. Hela 15 procent av personalstyrkan ska avskedas. Hittills har 43 personer avskedats från sajtens nyhetsavdelning. Sammanlagt kommer 220 personer avskedas.

BuzzFeed grundades som en renodlad ”viralsajt” med innehåll producerat för maximal spridning på sociala medier. Kenneth Lerer, grundare och ordförande på Huffington Post, är verkställande ordförande för BuzzFeed, som 2011 började profilera sig som en seriös nyhetssajt med BuzzFeed News.

År 2014 visade en rapport från Pew Research center emellertid att majoriteten av de tillfrågade, oavsett ålder och politiska åsikter, ansåg att BuzzFeed var en opålitligt nyhetskälla.

I sin redaktionella guide skriver BuzzFeed att ”vi är övertygade om att i ett antal frågor, som medborgerliga rättigheter, kvinnors rättigheter, antirasism och HBTQ-jämlikhet, så finns det inte två sidor”.

I juni 2016 granskade FAIR, Fairness and Accuracy in Reporting, hur BuzzFeed bevakat president Obama och fann att av 100 granskade artiklar var 65 positiva, 34 neutrala och endast en negativ.

Nyligen väckte BuzzFeed News stor uppmärksamhet när de hävdade att Donald Trump uppmanat sin före detta advokat Michael Cohen att ljuga för kongressen om planer på att bygga ett Trump-tower i Moskva.

Uppgifterna tillbakavisades av Robert Mueller, som leder undersökningen om rysk inblandning i presidentvalet. En talesperson för Mueller sade att BuzzFeeds ”beskrivning av vissa uttalanden” och ”karaktärisering av dokument och vittnesmål som man fått från oss inte är korrekta”.

Presidenten har kommenterat nedskärningarna, som han menar beror på ”Fake news och dålig journalistik”.

“Ax falls quickly at BuzzFeed and Huffpost!” Headline, New York Post. Fake News and bad journalism have caused a big downturn. Sadly, many others will follow. The people want the Truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2019

Zach Carter, reporter på Huffington Post, menar dock att sajternas kris inte beror på konsumenternas preferenser eller värderingar, utan på att Google och Facebook lagt beslag på en stor del av de digitala annonsintäkterna.

This isn't happening because of market inefficiencies or consumer preferences or social value. It's happening because two very large companies have taken the advertising revenue that journalism outlets rely on and replaced it with nothing. https://t.co/bLLd7x3Mi3 — Zach Carter (@zachdcarter) January 24, 2019

BuzzFeed får emellertid hård kritik av sina anställda för att man inte betalat ut den avskedade personalens intjänade semesterersättning. Endast i Kalifornien, där lagen kräver att arbetsgivare betalar ut intjänad ersättning, kommer BuzzFeed göra det.

I övriga delstater får den uppsagda personalen vara utan, vilket har fått 350 BuzzFeed-anställda har gått ut med ett öppet brev till ledningen.

”Många av de anställda som sagts upp har de svåraste jobben i fråga om schemaläggning” skriver man, och konstaterar att dessa ”regelbundet arbetat på helger och semestertid”.

Dessa ska ha ”sparat dessa dagar (eller veckor) för att de var så engagerade i sitt arbete och, i vissa fall, kände sig aktivt uppmanade att inte ta ledigt”.

Samtidigt söker nyligen uppsagda journalister efter nya jobb via Twitter.

Some personal news: I've been laid off along with some of my incredible colleagues. It's been a wonderful 8 years at HuffPost, and I'll miss my newsroom family more than anything. If anyone is looking for a culture/gender/politics reporter, longform and short, I'm available. — Laura Bassett (@LEBassett) January 24, 2019

After 6+ years @HuffPost, I've been laid off. I'm so proud of the work I've done to uplift Latinx voices here and will miss everyone. If you're looking for a bilingual Latina journalist to cover pop culture/identity/marginalized communities/health, etc, DM me #journalismjobs — Carolina J. Moreno (@CaritoJuliette) January 24, 2019

På sociala medier har det blivit en meme att skriva ”learn to code” till avskedade journalister. Detta har sin bakgrund i att flera mainstreammedier tidigare föreslagit att avskedade gruvarbetare ska lära sig att koda för att få jobb inom tech-industrin.

Hey laid off journalists who are upset that people are telling you to "learn how to code": Go mine some coal and then go fuck yourselves. pic.twitter.com/lYWDIIcCKm — Alex VanNess (@thealexvanness) January 27, 2019

På BuzzFeeds sektion för ”community” där vem som helst kan publicera material har en användare lagt upp testet ”Do you still have a job att BuzzFeed”, med svarsalternativ som ”jag kommer ihåg när vår semesterbonus var en teckning av en katt, och vår chef sa att det var en investering”.