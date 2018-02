Anders Lindberg rekryterar Jonna Sima och Daniel Suhonen till Aftonbladet: ”Nästan all debatt handlar om invandring”

STOCKHOLM Några veckor efter Anders Lindbergs tillträde som politisk chefsredaktör för Aftonbladet rekryteras två nya krönikörer till ledarsidan. Jonna Sima och Daniel Suhonen, båda vänstermärkta debattörer kommer börja skriva för Aftonbladet med början i mars månad.

Tidigare under februari 2018 kom nyheten om att Anders Lindberg blir den nya politiska chefsredaktören för Aftonbladet. Lindberg tillträdde uppdraget efter att Karin Pettersson gått vidare med en ny tjänst inom Schibstedkoncernen.

För att gå vidare med sin vision om att göra Aftonbladets ledarsida till en tydlig progressiv röst mot högerpopulism har Lindberg nu rekryterat Jonna Sima och Daniel Suhonen, uppger Aftonbladet.

Daniel Suhonen är en s-märkt vänsterdebatörr som bland annat var talskrivare åt den före detta socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholt. Suhonen kommer debutera som lördagskrönikör från och med den 3 mars.

Jonna Sima kommer börja som ledarskribent från och med den 26 mars. Sima har tidigare uppmärksammats för att ha Twittrat att flera borgerliga ledarskribenter som Ivar Arpi, Johan Hakelius och Alice Teodorescu ”uppmanar till hat och krig”

– I dag ökar ojämlikheten i Sverige trots att vi har en socialdemokratisk regering. Nästan all debatt handlar om invandring. Jag vill bidra till att den valdebatt vi nu går in i handlar om att minska de ekonomiska skillnaderna. Jag vill också föra in mer klimatfrågor, säger Jonna Sima i Aftonbladet.

I sin text i Aftonbladet berättar Anders Lindberg att han är mycket nöjd med rekryteringarna och att det kommer bidra till att stärka Aftonbladets ledarsida som en ”tydlig vänsterröst i samhällsdebatten utifrån socialdemokratiska värderingar.”