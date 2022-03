Andersson: Svensk Nato-ansökan skulle ”destabilisera läget ytterligare”

SVERIGE Statsminister Magdalena Andersson (S) nobbar idén om en svensk Nato-ansökan med motiveringen att det skulle ”destabilisera den här delen av Europa”. ”Det kan statsministern inte på allvar mena”, skriver M-ledaren Ulf Kristersson.

På en pressträff på tisdagen uttalade sig statsministern om sin syn på ett medlemskap i Nato. En av journalisterna frågade: Kan du förklara varför du anser att det ligger i vårt säkerhetspolitiska intresse att inte vara medlemmar i Nato?

– Därför att, jag menar, om Sverige skulle välja att skicka in en Nato-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa, alltså öka spänningarna i Europa och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare, svarade Andersson.

Journalisten: Men är du öppen, trots det du säger, för att ompröva ditt partis och regeringens inställning till Nato?

– Jag jobbar ju utifrån vad jag bedömer är säkrast för Sverige, och här är ju min uppfattning i det här läget mycket tydlig, nämligen att Sverige fortsätter att hålla den konsekventa linje som vi har hållit under mycket, mycket lång tid är det som värnar Sveriges säkerhet allra bäst i det här läget.

Efteråt har statsministern fått kritik av Ulf Kristersson (M), vars parti förespråkar ett Nato-medlemskap. Han menar att Andersson ”i praktiken underminerar den suveräna svenska rätten att själv bestämma över vår säkerhetspolitiska linje”.

”I rädsla för Ryssland skulle vi i Sverige alltså avstå från att själva bestämma vårt eget öde. Det vore en allvarlig missbedömning, och det kan statsministern inte på allvar mena”, skriver Kristersson på Facebook.

I Finland diskuterar politikerna ett Nato-medlemskap på allvar, och Kristersson menar att Sverige bör gå samma väg.

”Uttalandet väcker nu internationell uppmärksamhet på ett olyckligt vis – för Sveriges del, men också för Finlands. För om en svensk omprövning i Natofrågan innebär destabilisering i Europa, vad innebär då en finsk omprövning? Vi bör gå hand i hand med Finland, inte underkänna att båda länderna nu behöver göra en ny analys av läget.”

Statsministern får även kritik av flera på Twitter.

Sweden's PM rules out Nato bid, saying it would "destabilise" Nordic region. Remarkable language to use while Russian waging war in Europe https://t.co/nbQ5mYXaEP

— Richard Milne (@rmilneNordic) March 8, 2022