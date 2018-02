Anklagade riksdagsledamoten Emma Wallrup (V) slår tillbaka mot Jens Holm (V): ”Blivit utsatt för en metoo”

Riksdagsledamoten Jens Holm (V) har polisanmält parti- och riksdagskollegan Emma Wallrup för ofredande. Nu tänker hon göra en motanmälan. – Det är han som har gjort närmanden, säger Emma Wallrup.

De två vänsterpartisterna är båda engagerade inom miljöfrågor och har samarbetat professionellt men inte haft någon privat relation. Emma Wallrup är trafikpolitisk talesperson för Vänsterpartiet medan Jens Holm är miljöpolitisk talesperson.

Jens Holm, som tagit juridisk hjälp av advokaten Claes Borgström (känd från Thomas Quickrättegångarna och som Mona Sahlins försvarare) har lämnat in en polisanmälan som gäller ofredanden som han uppger började 2012. Holm påstår att Emma Wallrup bland annat kommit med påhopp och insinuationer och gjort långa utläggningar om intima saker. Ofredandet ska ha skett via mejl, SMS och telefon.

”Ju mer jag försöker värja mig desto värre blir det. Jag har vid upprepade tillfällen bett henne upphöra, men det har snarare gjort saken värre. Det har triggat henne att fortsätta att ta kontakt med mig”, skriver Jens Holm i sin polisanmälan.

SMS har skickats under flera år. Ibland många på kort tid (vid ett tillfälle skickade Wallrup 28 SMS under en morgon) och flera är av mycket privat om än inte sexuell natur uppger Aftonbladet som tagit del av utdrag från konversationer i anmälan. 2015 gjorde Jens Holm en första anmälan. Då kopplade Vänsterpartiet in en arbetsrättsjurist och man löste det genom att Wallrup inte längre skulle ta direkt kontakt med Jens Holm.

Emma Wallrup säger till Nyheter Idag att hon beklagar att det hela hamnat inför öppen ridå.

– Jag hade velat lösa saker internt. Jag vill inte skada partiet, säger hon.

Nu kommer hon att polisanmäla Jens Holm för förtal och trakasserier.

– Jag har blivit utsatt för en metoo.

Hur då?

– Det är just att han har gjort närmanden, säger Emma Wallrup som också säger att Jens Holm sett till att hon blivit utestängd från ett nätverk för miljöfrågor där de två var med.

De kontakter hon har tagit med Jens Holm har handlat om att reda ut de problem som varit mellan de två enligt Wallrup.

–Jag har mejlat för att lösa det här, det är en efterfrågan för lösning, säger hon.

Men om du blivit utsatt för en ”metoo”, du vill ändå lösa det internt?

– Ja, jag kan absolut tänka mig att lösa det internt.

Emma Wallrup tror att Jens Holms anmälan handlar om strategi.

– Det här är taktik inför nomineringen för riksdagen. Det är maktspel det handlar om. Nu vill jag försvara mig, säger hon.

