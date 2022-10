Ann Linde om slöjmötet i Iran: Fått mycket hat och hot

I Iran pågår omfattande demonstrationer mot landet islamiska diktatur där bland annat kvinnor bränt sina slöjor i protest mot landets slöjtvång. Under tiden har Sveriges avgående utrikesminister Ann Linde kritiserats för att legitimera regimen genom att ha ett möte med sin iranske dito mitt under brinnande protester. Linde menar å sin sida att Sverige har satt stor press på Iran under protesternas gång. Hon försvarar också sitt val att bära slöja i ett möte med den iranska regimen 2017.

– Även om priset jag har fått betala om hat och hot har varit väldigt högt, säger Linde i en intervju i i P1 Morgon.



Den avgående utrikesministern påstår att man från svenskt håll gjort mycket för att pressa den iranska regeringen i ljuset av protesterna.

– Det vi försöker göra är att markera stenhårt mot den iranska regimen att det här är helt oacceptabelt, säger Linde i intervjun.

Under FN:s generalförsamling i New York i september hade Ann Linde ett möte med Irans utrikesminister Hossein Amir-Abdollahian.

Den avgående utrikesministern har kritiserats hårt för att hon gick på det mötet. Senast av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar och utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling, som i en debattartikel Göteborgs-Posten skriver att Linde genom sitt agerande legitimerar den iranska regimen.

”Det är inte tid att ge legitimitet åt det iranska styret såsom utrikesminister Ann Linde gjorde när hon poserade med den iranska utrikesministern vid sitt besök i New York nyligen. Regeringen måste kalla upp Irans ambassadör i Sverige, Ahmad Masoumifar, till Utrikesdepartementet för att markera Sveriges starka ogillande”, skriver Dadgostar och Svenneling.

Linde hävdar emellertid att hon på mötet framförde kritik mot den iranska regimen för hur man har hanterat protesterna.

– Det handlade framför allt om de, som många känner till, mycket svåra konsulära fall där flera svenskar och svensk-iranier sitter i fängelse. Det var framför allt det det handlade om, säger Linde till P1 om mötet.

Hon fortsätter:

– Men då tog jag direkt upp med honom (iranske utrikesministern, reds. anm.) att man måste se till att Amina Mashinis (sic!) mördare, eller hur hon nu har dött… att det utreds, att de ansvariga ställs till svars och att de dödsfall och de skador som har skett nu utreds så att man har ansvarsutkrävande.

Med ”Amina Mashini” syftar Ann Linde sannolikt på Mahsa Amini, den 22-åriga iransk-kurdiska kvinna som uppges ha slagits ihjäl av landets sedlighetspolis efter att ha burit sin obligatoriska hijab ”på fel sätt”.

Därtill menar Linde att man i EU har jobbat för att få till nya sanktioner mot Iran och att ett beslut om dessa kommer att tas på måndag.

Försvarar slöjmötet

Mot slutet av intervjun får Ann Linde frågan om den svenska delegation som begav sig till Iran 2017 där de kvinnliga representanterna, bland annat Ann Linde (dåvarande handelsminister), bar slöja inför iranska regimföreträdare.

P1: Hade du gjort annorlunda idag?

– Det var så här att på den resan hade vi bland annat med oss en lista med ett ganska stort antal fängslade fackliga aktivister. Vi fick träffa de absolut högsta ledarna och krävde frigivning för dessa, vilket också skedde för alla utom två.

Linde tillägger att om bara en av dessa hade frigivits så hade mötet varit värt det.

– Även om priset jag har fått betala om hat och hot har varit väldigt högt, säger Linde.

Alla är emellertid inte lika imponerade över att Ann Linde gick med på att bära slöja inför den iranska regimen. Masih Alinejad, en iransk aktivist och exiljournalist, tycker att hon gjorde fel.

– Mitt hjärta är krossat och jag är ursinnig på Ann Linde och många kvinnliga politiker från Sverige, säger hon till Expressen.

