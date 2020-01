Ann Linde (S) i blåsväder efter uttalande om Irankraschen: ”Oförlåtligt”

STOCKHOLM Utrikesminister Ann Linde (S) kommenterade på Twitter att hon talat med iranske utrikesministern Javad Zarif om det havererade ukrainska flygplanet och att hon gett sina kondoleanser. Någon timme senare meddelade Kanadas premiärminister Justin Trudeau att underrättelseinformation visar att det var Iran som sköt ner flygplanet. Nu får Linde kritik i sociala medier.

På Twitter skriver Ann Linde (S) att hon talat med Javad Zarif, den iranske utrikesministern som tidigare i höstas var och besökte Sverige under uppmärksammade former och då även träffade bland andra Carl Bildt.

”Jag uttryckte vårt åtagande i att stödja en utredning i orsakerna till flygplanskraschen och kondoleanser för den oerhört tragiska förlusten av människoliv. Jag uppmanade också Iran att utöva maximal återhållsamhet och behovet av nedtrappning i regionen. Vi är redo att stödja en dialog”, skriver Linde.

Spoke w/ Iran's FM @JZarif. Expressed commitment in supporting investigation into the cause of the plane crash and our condolences to the tragic loss of life. Also urged Iran to exercise maximum restraint and need for de-escalation in the region. We're ready to support dialogue.

