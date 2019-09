Ann Linde (S) sågas efter uttalande om iransk kvinna som brände sig till döds

Sveriges nya utrikesminister Ann Linde får hård kritik efter att hon kommenterat en iransk kvinna som bränt sig till döds i protest mot regimen med att det ”påminner om att kvinnor runt om i världen fortfarande saknar tillträde och lika rättigheter på många områden”.

Den 8 september dog Sahar Khodayari, en 29-årig iranska kvinna som en vecka tidigare satt eld på sig själv inför det iranska revolutionsgardet.

Khodayari var fotbollssupporter, och hade gripits efter att hon försökt att ta sig in på fotbollsstadion utklädd till en man för att se sitt favoritlag Esteghlal FC.

Hon dömdes till 6 månaders fängelse av en Islamisk domstol, och satte eld på sig själv i protest. Hon avled en vecka senare på sjukhus, och hennes död har väckt reaktioner över hela världen.

FC Barcelona skrev att ”Fotboll är en sport för alla – män OCH kvinnor, och alla borde ha möjlighet att avnjuta den vackra sporten tillsammans på arenor” – en tydlig hänvisning till den iranska regimens könsapartheid.

Även Chelsea skrev ett liknande uttalande, och Amnesty och USA har kritiserat Iran för hennes död. De svenska fotbollsspelarna Hedvig Lindahl och Kosovare Asllani kräver att FIFA agerar mot den iranska regimen.

Hi @FIFAcom – it is overdue to do something for the women in Iran. This is not okay. Rest in peace #SaharKhodayari , a very brave woman! https://t.co/W63KPApHEQ

I have a platform and I have never been afraid of raising my voice when in need.This is a tragedy and it can’t continue anymore. @FIFAcom it’s time to act and not be silent.WE need to help the women of Iran fight against gender apartheid.This is about human rights!#SaharKhodayari https://t.co/UE4r071Niv

— Kosovare Asllani (@KosovareAsllani) September 10, 2019