Antirasistisk senator avslöjad med ”blackface”

USA Virginias demokratiska guvernör Ralph Northam, som profilerat sig som en antirasist och Trumpmotståndare, har avslöjats i ett blackfacefoto från sin årsbok i skolan. Northam erkände först att det var han i fotot men tog senare tillbaka det. Däremot erkänner han att maskerat sig som blackface – när han dansade som Michael Jackson.

Demokraten Ralph Northam kampanjade för guvernörsposten i Virginia som en antirasistisk kandidat. Han ägnade svarta kyrkor särskild uppmärksamhet, och besökta två-tre varje söndag, enligt Washington Post.

Efter upploppen i Charlottesville krävde Northam att monument som hyllade Sydstaterna skulle rivas. Northam har motsatt sig Trumps politik gentemot illegala migranter, och sagt att ”vi kommer göra allt vi kan för att migranter ska känna sig bekväma här”. Han har även kallat Trump en narcissistisk galning.

Northam vann guvernörsvalet och tillträde som Virginias guvernör i januari 2018.

Nu har Northam avslöjats på en bild från sin skolas årsbok 1984. Bilden föreställer en man i ”blackface” som står bredvid en annan man i Ku Klux Klan-dräkt.

Bilden publicerades först av sajten Big League Politics, men har nu publicerats i flera amerikanska medier.

Northam erkände först att han poserar på fotot, men ville inte uttala sig om det var han som var mannen i ”blackface” eller Ku Klux Klan-dräkt.

– Jag beklagar djupt mitt beslut att uppträda, som jag gjorde, i detta foto och för den smärta beslutet orsakat då och nu, sade Northam i ett uttalande.

Cirkusen har fortsatt – numera hävdar Northam att det inte är han i fotot och att han inte sett årsboken förrän alldeles nyligen.

– I går kväll fick jag till slut möjligheten att sätt mig ner och titta på bilden i detalj. Det är inte jag, sade Northam på en presskonferens på lördagen.

Han erkänner däremot att han vid ett annat tillfälle använt blackface-maskering – när han skulle uppträda som Michael Jackson i en danstävling smetade han in ansiktet med skokräm.

Enligt Washington Post, så var Northam på väg att köra en ”Moonwalk” – Michael Jacksons signaturmove – under presskonferensen som respons på en fråga från en reporter. Men det hela avstyrdes av Northams tårögda fru.

Under presskonferensen så berättade Northam att han vill använda avslöjandet med bilden som ett sätt att överbrygga de etniska motsättningarna i Virginia.

I en film ber guvernören om ursäkt och lovar att göra allt för att återvinna väljarnas förtroende. Han säger också att han kommer att sitta kvar som guvernör.

My fellow Virginians, earlier today I released a statement apologizing for behavior in my past that falls far short of the standard you set for me when you elected me to be your governor. I believe you deserve to hear directly from me. pic.twitter.com/1rSw1oxfrX

— Ralph Northam (@GovernorVA) February 2, 2019