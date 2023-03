Använde fängelsetelefon för sexsnack med barn

Den polygame mormonske sektledaren Sam Bateman, som står anklagad för att ha kidnappat minderåriga flickor, uppges ha använt häktets telefonsystem för att sexsnacka med barn när han var häktad i november förra året. Enligt en anmälan ska han under ett samtal bland annat ha refererat till en 13-årig flicka som ”sexy darling”.

Det var i ett videosamtal med flera av sina fruar som Bateman fällde kommentaren om 13-åringen. Detta enligt ett dokument upprättat av en åklagare kopplad till fallet.

Han uppges därtill ha gjort fler explicita sexuella anmärkningar till 13-åringen under samtalet. Enligt samma dokument ska han även ha fällt liknande kommentarer till två 16-åringar.

Vid tillfället var Bateman förbjuden att kontakta den 13-åriga flickan, som är ett av offren i det pågående fall där han bland annat står anklagad för sextrafficking av barn, skriver New York Post.

Sektledaren är en självutnämnd profet för The Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, en sidogren av mormonism som praktiserar polygami.

I augusti förra året greps Bateman i sin hemstad Colorado City, Arizona, då det framkommit att majoriteten av hans 20 fruar var under 15 år gamla.

Vid tiden för gripandet fann myndigheterna tre minderåriga flickor inlåsta i en husvagn som han ägde. Efter en räd mot två av hans fastigheter framkom sedan bevis för incest, sexuella aktiviteter med både vuxna och barn samt trafficking av barn.

I samtalen med sina fruar ska Bateman dessutom ha uppmanat dem att skicka hotfulla meddelanden till vittnen i rättegången. Han har efter händelserna inskränkts från att kontakta någon annan än sina advokater i häktet.

